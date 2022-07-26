https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الخارجية-العراقي-يصل-إلى-نيويورك-لمناقشة-القصف-التركي-1065595499.html
وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لمناقشة القصف التركي
وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لمناقشة القصف التركي
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور جلسة مجلس الأمن. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:24+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية على "تويتر"، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضيّ العراقية".وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب، في بيان له مساء الاثنين، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد.وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: "أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 تموز/يوليو 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال".ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بشأن الاعتداء التركي الأخير على دهوك، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.بدورها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-العراقية-تعلق-على-بيان-مجلس-الأمن-بإدانة-الاعتداء-على-سيادة-البلاد-1065571729.html
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العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لمناقشة القصف التركي
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وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور جلسة مجلس الأمن.
وجاء في بيان وزارة الخارجية على "تويتر"، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضيّ العراقية".
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية
، وأعرب، في بيان له مساء الاثنين، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: "أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي
بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 تموز/يوليو 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال".
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بشأن الاعتداء التركي الأخير على دهوك
، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
بدورها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.
وأكدت الخارجية التركية
أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.