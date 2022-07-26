https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الخارجية-العراقي-يصل-إلى-نيويورك-لمناقشة-القصف-التركي-1065595499.html

وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لمناقشة القصف التركي

وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لمناقشة القصف التركي

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور جلسة مجلس الأمن. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T12:24+0000

2022-07-26T12:24+0000

2022-07-26T12:24+0000

العالم العربي

العراق

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg

وجاء في بيان وزارة الخارجية على "تويتر"، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضيّ العراقية".وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم على محافظة دهوك العراقية، وأعرب، في بيان له مساء الاثنين، عن دعمه للتحقيق الذي تجريه بغداد في هذا الصدد.وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: "أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجوم في محافظة دهوك العراقية في 20 تموز/يوليو 2022، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال".ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بشأن الاعتداء التركي الأخير على دهوك، والذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.بدورها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعيةً الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف الجناة.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-العراقية-تعلق-على-بيان-مجلس-الأمن-بإدانة-الاعتداء-على-سيادة-البلاد-1065571729.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية