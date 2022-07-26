https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-إيران-بضربة-قوية-ويوجه-تحذيرا-شديدا-إلى-حسن-نصر-الله-1065585081.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران بضربة قوية ويوجه تحذيرا شديدا إلى حسن نصر الله
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران بضربة قوية ويوجه تحذيرا شديدا إلى حسن نصر الله
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، رسائل شديدة اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني وإيران، محذرا من تحدي إسرائيل. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:52+0000
2022-07-26T09:52+0000
2022-07-26T09:52+0000
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وقال غانتس في مؤتمر نقلته "القناة 13" إن "رسالتي لحسن نصر الله هي أن مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع، لكن إذا قمت بتحدينا، فسنواجه هذا التحدي"، وفق تعبيره.وأضاف: "نسعى لحل مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها، لكن نصر الله يعيق التوصل لحل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين"، معرباً عن أمله ألا "تتصاعد الأمور إلى مستوى الحرب أو أيام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز دون المس باللبنانيين".وفيما يتعلق بإيران، قال إن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية.وقال: "قادرون على استهداف برنامج إيران النووي ومنع تقدمه والتهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط بل العالم أجمع"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقبل باتفاق سيئ مع إيران يمنح نظامها الشرعية وفتح الاقتصاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-إن-لم-يأخذ-لبنان-حقه-من-استخراج-النفط-فيمكن-للوضع-أن-يتدهور-إلى-حرب-1065322208.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار لبنان, أخبار إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد إيران بضربة قوية ويوجه تحذيرا شديدا إلى حسن نصر الله
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، رسائل شديدة اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني وإيران، محذرا من تحدي إسرائيل.
وقال غانتس في مؤتمر نقلته "القناة 13
" إن "رسالتي لحسن نصر الله هي أن مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع، لكن إذا قمت بتحدينا، فسنواجه هذا التحدي"، وفق تعبيره.
وأضاف: "نسعى لحل مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها، لكن نصر الله يعيق التوصل لحل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين"، معرباً عن أمله ألا "تتصاعد الأمور إلى مستوى الحرب أو أيام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز دون المس باللبنانيين".
وفيما يتعلق بإيران، قال إن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة قوية تحول دون استكمال الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال: "قادرون على استهداف برنامج إيران النووي ومنع تقدمه والتهديد الإيراني لا يستهدف إسرائيل فقط بل العالم أجمع"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقبل باتفاق سيئ مع إيران يمنح نظامها الشرعية وفتح الاقتصاد".