https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الطاقة-اللبناني-يرد-على-كلام-حسن-نصر-الله-بشأن-تأمين-الوقود-من-إيران-1065594779.html
وزير الطاقة اللبناني يرد على كلام حسن نصر الله بشأن تأمين الوقود من إيران
وزير الطاقة اللبناني يرد على كلام حسن نصر الله بشأن تأمين الوقود من إيران
أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، ردًا على كلام أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله عن الاستعداد لتأمين الوقود من... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:13+0000
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وقال فياض: "نحن في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول (الوقود) اللازم لمعامل الإنتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.وأضاف: "معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل لتر فيول، وذلك ليس خافيًا على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الإضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجاناً، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".وتابع نصر الله في حديث مع قناة الميادين: "للأسف الشديد، ليس هناك جرأة سياسية في لبنان لاتخاذ هذه الخطوة، نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية على الأشخاص وعائلاتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20210828/حسن-نصر-الله-اتفقنا-على-البدء-بتحميل-سفينة-ثالثة-بالوقود-الإيراني-1049962585.html
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العالم العربي, أخبار لبنان
وزير الطاقة اللبناني يرد على كلام حسن نصر الله بشأن تأمين الوقود من إيران
12:13 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأيّ هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، ردًا على كلام أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله عن الاستعداد لتأمين الوقود من إيران.
وقال فياض: "نحن في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول (الوقود) اللازم لمعامل الإنتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام لبنانية
.
وأضاف: "معامل إنتاج الكهرباء بحاجة لكل لتر فيول، وذلك ليس خافيًا على أحد وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والضغط الإضافي من الوافدين والمغتربين والنازحين".
وختم بالقول: "أمّا عمليًا، فحدّدت المادة 52 من قانون المحاسبة العموميّة الأصول لقبول الهبات وذلك بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، وليس في وزارة الطاقة".
كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجاناً، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".
وتابع نصر الله في حديث مع قناة الميادين: "للأسف الشديد، ليس هناك جرأة سياسية في لبنان لاتخاذ هذه الخطوة، نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية على الأشخاص وعائلاتهم".