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دول الاتحاد الأوربي تتوصل لاتفاق سياسي حول خفض طوعي للطلب على الغاز بنسبة 15%
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وسائل-إعلام-انقسام-خطير-حول-الغاز-يشتعل-في-أوروبا-1065584836.html
وسائل إعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا
وسائل إعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا
على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، قد يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامًا خطيرًا في الداخل، في حين أن "الشروخ الأولى" قد بدأت تظهر بالفعل، حسبما ذكرته الصحيفة... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في مقال الصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يهتز". فعلى سبيل المثال، تخشى بروكسل من أن إجراءات الاتحاد "الاستثنائية"، مثل تقنين وخفض استهلاك الغاز، ستؤدي إلى انقسامه. في الوقت نفسه، بدأت "الشقوق الأولى" تظهر بالفعل في مواجهة أزمة طاقة واقتصاد محتملة "مع عواقب غير متوقعة".اقرأ أيضا - بروكسل تخشى أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لبوتينوأشارات الصحيفة إلى الاقتراح بشأن خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة. ومع ذلك، فإن التناقضات في الأسابيع الأخيرة تتجاوز مجال الطاقة: الاختلافات بين "الشمال" و"الجنوب" واضحة أيضًا في قضايا السياسة المالية والنقدية.
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وسائل إعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا

09:53 GMT 26.07.2022
© Sputnikوسائل الإعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا
وسائل الإعلام: انقسام خطير حول الغاز يشتعل في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
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على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، قد يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامًا خطيرًا في الداخل، في حين أن "الشروخ الأولى" قد بدأت تظهر بالفعل، حسبما ذكرته الصحيفة الإسبانية El País.
وجاء في مقال الصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يهتز". فعلى سبيل المثال، تخشى بروكسل من أن إجراءات الاتحاد "الاستثنائية"، مثل تقنين وخفض استهلاك الغاز، ستؤدي إلى انقسامه. في الوقت نفسه، بدأت "الشقوق الأولى" تظهر بالفعل في مواجهة أزمة طاقة واقتصاد محتملة "مع عواقب غير متوقعة".
اقرأ أيضا - بروكسل تخشى أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لبوتين
وأشارات الصحيفة إلى الاقتراح بشأن خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة. ومع ذلك، فإن التناقضات في الأسابيع الأخيرة تتجاوز مجال الطاقة: الاختلافات بين "الشمال" و"الجنوب" واضحة أيضًا في قضايا السياسة المالية والنقدية.
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