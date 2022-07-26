https://arabic.sputniknews.com/20220726/وسائل-إعلام-انقسام-خطير-حول-الغاز-يشتعل-في-أوروبا-1065584836.html
وسائل إعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا
وسائل إعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا
على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، قد يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامًا خطيرًا في الداخل، في حين أن "الشروخ الأولى" قد بدأت تظهر بالفعل، حسبما ذكرته الصحيفة... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:53+0000
2022-07-26T09:53+0000
2022-07-26T09:53+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065584677_78:0:2624:1432_1920x0_80_0_0_c84a2c3d6834f2f319d082086845f196.jpg
وجاء في مقال الصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يهتز". فعلى سبيل المثال، تخشى بروكسل من أن إجراءات الاتحاد "الاستثنائية"، مثل تقنين وخفض استهلاك الغاز، ستؤدي إلى انقسامه. في الوقت نفسه، بدأت "الشقوق الأولى" تظهر بالفعل في مواجهة أزمة طاقة واقتصاد محتملة "مع عواقب غير متوقعة".اقرأ أيضا - بروكسل تخشى أن تصبح إيطاليا "حصان طروادة" لبوتينوأشارات الصحيفة إلى الاقتراح بشأن خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة. ومع ذلك، فإن التناقضات في الأسابيع الأخيرة تتجاوز مجال الطاقة: الاختلافات بين "الشمال" و"الجنوب" واضحة أيضًا في قضايا السياسة المالية والنقدية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065584677_396:0:2305:1432_1920x0_80_0_0_8cc387bda8cfbda8cdb698b3cd0a7009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
وسائل إعلام: انقسام خطير حول الغاز "يشتعل" في أوروبا
تابعنا عبر
على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، قد يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامًا خطيرًا في الداخل، في حين أن "الشروخ الأولى" قد بدأت تظهر بالفعل، حسبما ذكرته الصحيفة الإسبانية El País.
وجاء في مقال الصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يهتز". فعلى سبيل المثال، تخشى بروكسل من أن إجراءات الاتحاد "الاستثنائية"، مثل تقنين وخفض استهلاك الغاز، ستؤدي إلى انقسامه. في الوقت نفسه، بدأت "الشقوق الأولى" تظهر بالفعل في مواجهة أزمة طاقة واقتصاد محتملة "مع عواقب غير متوقعة".
وأشارات الصحيفة
إلى الاقتراح بشأن خفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% كشف عن انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة. ومع ذلك، فإن التناقضات في الأسابيع الأخيرة تتجاوز مجال الطاقة: الاختلافات بين "الشمال" و"الجنوب" واضحة أيضًا في قضايا السياسة المالية والنقدية.