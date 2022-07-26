عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وصول-60-عربة-محملة-بالأسمنت-إلى-إقليم-كالينينغراد-من-روسيا-عبر-ليتوانيا-1065613747.html
وصول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا
وصول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا
أعلن رئيس المكتب الصحفي لحكومة إقليم كالينينغراد، دميتري ليسكوف، اليوم الثلاثاء، وصول أول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T18:31+0000
2022-07-26T18:31+0000
روسيا
كالينينغراد
ليتوانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065613597_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_fb1b91af3a25f5efde05f535825bd2e1.jpg
كالينينغراد - سبوتنيك. وقال ليسكوف لوكالة "سبوتنيك": "60 عربة وصلت إلى كالينينغراد، هذا أول قطار ينقل الأسمنت".وقال حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، إن عودة إمكانية العبور بالسكك الحديدية مهمة للغاية لنقل مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت. وبحسب حاكم المقاطعة، فإن كالينينغراد، حيث يبدأ موسم البناء، في حاجة ماسة إلى الأسمنت، لكن نقلها عن طريق البحر محدود.منذ الـ 10 من تموز/يوليو، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى كالينينغراد على خلفية دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ.في أوائل شهد آذار/ مارس، انخفض حجم إمدادات الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد بسبب قيود ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد. وقد اشتكى سكان المقاطعة من قلة الإسمنت في المستودعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/كالينينغراد-ستدرس-التوضيحات-التي-نشرها-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-عبور-البضائع-1065029132.html
كالينينغراد
ليتوانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065613597_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_cd4518dd77d7d6b49faa996d4dbfb839.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, كالينينغراد, ليتوانيا

وصول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا

18:31 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Ilya Naimushin / الذهاب إلى بنك الصورالسكك الحديدية الروسية
السكك الحديدية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Ilya Naimushin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المكتب الصحفي لحكومة إقليم كالينينغراد، دميتري ليسكوف، اليوم الثلاثاء، وصول أول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا.
كالينينغراد - سبوتنيك. وقال ليسكوف لوكالة "سبوتنيك": "60 عربة وصلت إلى كالينينغراد، هذا أول قطار ينقل الأسمنت".
وقال حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، إن عودة إمكانية العبور بالسكك الحديدية مهمة للغاية لنقل مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت. وبحسب حاكم المقاطعة، فإن كالينينغراد، حيث يبدأ موسم البناء، في حاجة ماسة إلى الأسمنت، لكن نقلها عن طريق البحر محدود.
منذ الـ 10 من تموز/يوليو، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى كالينينغراد على خلفية دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ.
كاتدرائية كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
كالينينغراد ستدرس التوضيحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن عبور البضائع
13 يوليو, 14:15 GMT
في أوائل شهد آذار/ مارس، انخفض حجم إمدادات الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد بسبب قيود ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد. وقد اشتكى سكان المقاطعة من قلة الإسمنت في المستودعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала