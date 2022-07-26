https://arabic.sputniknews.com/20220726/وصول-60-عربة-محملة-بالأسمنت-إلى-إقليم-كالينينغراد-من-روسيا-عبر-ليتوانيا-1065613747.html
وصول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا
وصول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا
أعلن رئيس المكتب الصحفي لحكومة إقليم كالينينغراد، دميتري ليسكوف، اليوم الثلاثاء، وصول أول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T18:31+0000
2022-07-26T18:31+0000
2022-07-26T18:31+0000
روسيا
كالينينغراد
ليتوانيا
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كالينينغراد - سبوتنيك. وقال ليسكوف لوكالة "سبوتنيك": "60 عربة وصلت إلى كالينينغراد، هذا أول قطار ينقل الأسمنت".وقال حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، إن عودة إمكانية العبور بالسكك الحديدية مهمة للغاية لنقل مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت. وبحسب حاكم المقاطعة، فإن كالينينغراد، حيث يبدأ موسم البناء، في حاجة ماسة إلى الأسمنت، لكن نقلها عن طريق البحر محدود.منذ الـ 10 من تموز/يوليو، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى كالينينغراد على خلفية دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ.في أوائل شهد آذار/ مارس، انخفض حجم إمدادات الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد بسبب قيود ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد. وقد اشتكى سكان المقاطعة من قلة الإسمنت في المستودعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/كالينينغراد-ستدرس-التوضيحات-التي-نشرها-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-عبور-البضائع-1065029132.html
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روسيا, كالينينغراد, ليتوانيا
وصول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا
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أعلن رئيس المكتب الصحفي لحكومة إقليم كالينينغراد، دميتري ليسكوف، اليوم الثلاثاء، وصول أول 60 عربة محملة بالأسمنت إلى إقليم كالينينغراد من روسيا عبر ليتوانيا.
كالينينغراد - سبوتنيك. وقال ليسكوف لوكالة "سبوتنيك": "60 عربة وصلت إلى كالينينغراد، هذا أول قطار ينقل الأسمنت".
وقال حاكم مقاطعة كالينينغراد
، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، إن عودة إمكانية العبور بالسكك الحديدية مهمة للغاية لنقل مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت. وبحسب حاكم المقاطعة، فإن كالينينغراد، حيث يبدأ موسم البناء، في حاجة ماسة إلى الأسمنت، لكن نقلها عن طريق البحر محدود.
منذ الـ 10 من تموز/يوليو، حظرت ليتوانيا عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى كالينينغراد على خلفية دخول العقوبات الأوروبية
حيز التنفيذ.
في أوائل شهد آذار/ مارس، انخفض حجم إمدادات الأسمنت إلى منطقة كالينينغراد بسبب قيود ليتوانيا على عبور البضائع إلى كالينينغراد. وقد اشتكى سكان المقاطعة من قلة الإسمنت في المستودعات.