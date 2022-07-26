https://arabic.sputniknews.com/20220726/وفود-مؤتمر-طشقند-تؤكد-أهمية-إلغاء-تجميد-أصول-أفغانستان-في-الخارج--1065601072.html
وفود مؤتمر طشقند تؤكد أهمية إلغاء تجميد أصول أفغانستان في الخارج
وفود مؤتمر طشقند تؤكد أهمية إلغاء تجميد أصول أفغانستان في الخارج
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي في طشقند، أهمية فك تجميد الأصول المالية لأفغانستان في الخارج، وأشار المشاركون إلى أنه ينبغي توجيه الأموال إلى حل القضايا... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:41+0000
2022-07-26T13:41+0000
2022-07-26T13:41+0000
اقتصاد
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عقد المؤتمر الدولي "أفغانستان الأمن والتنمية الاقتصادية" في طشقند يومي 25 و26 يوليو/ تموز، وشارك فيه نحو 100 وفد أجنبي.ويشير البيان الختامي إلى أن المنتدى الدولي التمثيلي الأول بشأن أفغانستان، "لا يقتصر على البيانات السياسية، بل يركز على قضايا تعزيز السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي للدولة لصالح الشعب الأفغاني بأكمله وجيرانه والمجتمع الدولي."وجاء في البيان: "أعرب المشاركون في المؤتمر عن أن الأولوية الرئيسية يجب أن تكون لإحياء وتعزيز اقتصاد أفغانستان كعامل مهم في تحقيق سلام دائم في هذا البلد".في وقت سابق، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، زامير كابولوف، في المؤتمر إن روسيا تدعم مطالب السلطات الأفغانية الجديدة بإعادة 7 مليارات دولار مجمدة، والتي هي في الواقع سرقت من قبل الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/-وزارة-الدفاع-الأوزبكية-تنفي-المعلومات-المتعلقة-بقصف-أراضي-البلاد-من-أفغانستان-1065194985.html
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اقتصاد
وفود مؤتمر طشقند تؤكد أهمية إلغاء تجميد أصول أفغانستان في الخارج
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أكد المشاركون في المؤتمر الدولي في طشقند، أهمية فك تجميد الأصول المالية لأفغانستان في الخارج، وأشار المشاركون إلى أنه ينبغي توجيه الأموال إلى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
عقد المؤتمر الدولي "أفغانستان الأمن والتنمية الاقتصادية" في طشقند يومي 25 و26 يوليو/ تموز، وشارك فيه نحو 100 وفد أجنبي.
ويشير البيان الختامي إلى أن المنتدى الدولي التمثيلي الأول بشأن أفغانستان، "لا يقتصر على البيانات السياسية، بل يركز على قضايا تعزيز السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي للدولة لصالح الشعب الأفغاني بأكمله وجيرانه والمجتمع الدولي."
وجاء في البيان: "أعرب المشاركون في المؤتمر عن أن الأولوية الرئيسية يجب أن تكون لإحياء وتعزيز اقتصاد أفغانستان كعامل مهم في تحقيق سلام دائم في هذا البلد".
في وقت سابق، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، زامير كابولوف، في المؤتمر إن روسيا تدعم مطالب السلطات الأفغانية الجديدة بإعادة 7 مليارات دولار مجمدة، والتي هي في الواقع سرقت من قبل الولايات المتحدة.