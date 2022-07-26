https://arabic.sputniknews.com/20220726/وكالة-اليابان-وكوريا-الجنوبية-تسرعان-خطط-شراء-الغاز-خوفا-من-تبعات-عمليات-تخزينه-في-أوروبا-1065600016.html
وكالة: اليابان وكوريا الجنوبية تسرعان خطط شراء الغاز خوفا من تبعات عمليات تخزينه في أوروبا
وكالة: اليابان وكوريا الجنوبية تسرعان خطط شراء الغاز خوفا من تبعات عمليات تخزينه في أوروبا
كشفت وسائل إعلام غربية عن اشتداد المنافسة حول العالم بهدف شراء الغاز استعدادا لفصل الشتاء خوفا من تزايد الأسعار السريع الناتج عن عمليات الشراء الأوروبية من أجل... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:37+0000
2022-07-26T13:37+0000
2022-07-26T13:37+0000
اقتصاد
العالم
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وأفادت المصادر بأن انخفاض إمدادات الغاز الأوروبية إلى أوروبا "أدت لازدياد المنافسة العالمية على شحنات الوقود المنقولة بحرا، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث موجة لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى نقص إمدادات الغاز من آسيا إلى أمريكا الجنوبية"، بحسب "بلومبرغ".وأشارت المصادر إلى أن مرافق الغاز في كل من كوريا الجنوبية واليابان تعملان على "تسريع خطط شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لفصل الشتاء خوفا من أن تخزن أوروبا الإمدادات أيضا".ونقلت "بلومبرغ" عن عملاء في قطاع الغاز تصريحات قالوا فيها إن "بعض المشترين الذين قد يتأثرون بالأسعار في دول مثل الهند وتايلاند يتطلعون إلى شراء الشحنات وتجنب النقص".أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الاثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 تموز/يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".
https://arabic.sputniknews.com/20220726/مدريد-تتفق-مع-بروكسل-على-خفض-استهلاك-الغاز-بنسبة-7-1065594549.html
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اقتصاد, العالم
وكالة: اليابان وكوريا الجنوبية تسرعان خطط شراء الغاز خوفا من تبعات عمليات تخزينه في أوروبا
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كشفت وسائل إعلام غربية عن اشتداد المنافسة حول العالم بهدف شراء الغاز استعدادا لفصل الشتاء خوفا من تزايد الأسعار السريع الناتج عن عمليات الشراء الأوروبية من أجل التخزين.
وأفادت المصادر بأن انخفاض إمدادات الغاز الأوروبية إلى أوروبا "أدت لازدياد المنافسة العالمية على شحنات الوقود المنقولة بحرا، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث موجة لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى نقص إمدادات الغاز من آسيا إلى أمريكا الجنوبية"، بحسب "بلومبرغ".
وأشارت المصادر إلى أن مرافق الغاز في كل من كوريا الجنوبية واليابان تعملان على "تسريع خطط شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لفصل الشتاء خوفا من أن تخزن أوروبا الإمدادات أيضا".
ونقلت "بلومبرغ" عن عملاء في قطاع الغاز
تصريحات قالوا فيها إن "بعض المشترين الذين قد يتأثرون بالأسعار في دول مثل الهند وتايلاند يتطلعون إلى شراء الشحنات وتجنب النقص".
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية
، أمس الاثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
"نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 تموز/يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".