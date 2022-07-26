https://arabic.sputniknews.com/20220726/-سوريا-والجامعة-العربية-الغموض-يلف-مصير-العودة-عبر-البوابة-الجزائرية-1065599343.html
سوريا والجامعة العربية... الغموض يلف مصير العودة عبر البوابة الجزائرية
سوريا والجامعة العربية... الغموض يلف مصير العودة عبر البوابة الجزائرية
تتابع الحلقة ملف عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر بوابة القمة المقررة في الجزائر، وعلى ضوء التصريحات المتناقضة لدى المسؤولين العرب تجاه هذه الملف. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:23+0000
2022-07-26T13:23+0000
2022-07-26T13:23+0000
راديو
بانوراما
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سوريا والجامعة العربية.. الغموض يلف مصير العودة عبر البوابة الجزائرية
سوريا والجامعة العربية.. الغموض يلف مصير العودة عبر البوابة الجزائرية
ففي حين قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن: اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن عودة سوريا لشغل مقعدهاالخبير في الشؤون الشرق أوسطية، حسن مرهج أوضح أنلكنه أوضح، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
سوريا والجامعة العربية... الغموض يلف مصير العودة عبر البوابة الجزائرية
تابعنا عبر
تتابع الحلقة ملف عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر بوابة القمة المقررة في الجزائر، وعلى ضوء التصريحات المتناقضة لدى المسؤولين العرب تجاه هذه الملف.
ففي حين قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن:
"الأجواء إيجابية بشأن علاقة سوريا بمحيطها العربي، والاتفاق على رفع تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية"،
اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن عودة سوريا لشغل مقعدها
"يحتاج إلى توافق عربي غير متاح حاليا".
الخبير في الشؤون الشرق أوسطية، حسن مرهج أوضح أن
أغلبية الدول العربية تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة، لا سيما عند الأخذ بالاعتبار إعادة كثير من هذه البلدان لعلاقاتها الدبلوماسية مع دمشق
لكنه أوضح، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما"
أن الدول التي ما زالت تعارض، تقع تحت ضغوط أمريكية ودولية قوية لإبقاء سوريا خارج المجموعة العربية.