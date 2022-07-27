https://arabic.sputniknews.com/20220727/أسباب-زيادة-الوزن-في-فصل-الصيف-1065655844.html
أسباب زيادة الوزن في فصل الصيف
أسباب زيادة الوزن في فصل الصيف
أشارت اختصاصية التغذية مارغريتا ديميشيفا، أن الكثير من الناس يفشلون في إنقاص الوزن في الصيف، رغم رغبتهم بتناول كميات أقل في الطقس الحار. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:43+0000
2022-07-27T15:43+0000
2022-07-27T15:43+0000
العالم
الصحة
إنقاص الوزن
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وبحسب ديميشيفا "الحقيقة هي أنه في ظل الحرارة الشديدة، ينخفض النشاط الحركي، وينخفض استهلاك الطاقة بنحو 5%. بشكل غريزي، نقوم بتقليل نظامنا الغذائي، لكننا نفعل ذلك بشكل خاطئ".وبناء على ذلك، تنصح الاختصاصية بأنه في فصل الصيف يجب إعطاء الأفضلية للأطباق المحضرة من اللحوم الغذائية (الدجاج والديك الرومي والأرانب). وفي الوقت نفسه تجنب اللحوم الدهنية والأسماك والأطباق الحارة والقهوة.وأشارت أيضا إلى ضرورة استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات والأعشاب الموسمية، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة التي يتم فقدانها عند إفراز العرق في الصيف.وبحسب الطبيب فإن الفواكه والخضروات تحتوي أيضا على الكثير من الماء، وتساعد على تجنب الجفاف وغنية بالألياف التي تنشط الأمعاء، مضيفة أنه يجب تعويض نقص السوائل بماء بارد ونظيف وليس المشروبات الغازية والعصائر.من جهتها، وصفت أخصائية التغذية كريستينا بلوتنيكوفا الوجبات غير المنتظمة والنادرة بأنها سبب زيادة الوزن في الحرارة.قالت بلوتنيكوفا "يعاني الجسم في مرحلة ما من الجوع الشديد، والذي يكون سببه التوتر. ومن أجل سد العجز والحصول على الطاقة في مكان ما، فإنه يرسل لنا إشارة إلى أننا بحاجة إلى تناول شيء لذيذ حلو المذاق عالي السعرات الحرارية"، كالآيس كريم والمشروبات الغازية المختلفة: الصودا الحلوة، "الكفاس"، البيرة.كما أشارت الاختصاصية إلى أن تناول الشواء في المساء، يؤثر أيضا على الوزن، حيث يجب اختيار "اللحوم الخالية من الدهون وتناول المزيد من الخضار النيئة والسلطات والخضروات".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/فوائد-صحية-متنوعة-للقرفة-أبرزها-حماية-البشرة-ومكافحة-السرطان-1065478018.html
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العالم, الصحة, إنقاص الوزن
أسباب زيادة الوزن في فصل الصيف
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أشارت اختصاصية التغذية مارغريتا ديميشيفا، أن الكثير من الناس يفشلون في إنقاص الوزن في الصيف، رغم رغبتهم بتناول كميات أقل في الطقس الحار.
وبحسب ديميشيفا "الحقيقة هي أنه في ظل الحرارة الشديدة، ينخفض النشاط الحركي، وينخفض استهلاك الطاقة بنحو 5%. بشكل غريزي، نقوم بتقليل نظامنا الغذائي، لكننا نفعل ذلك بشكل خاطئ".
وبناء على ذلك، تنصح الاختصاصية بأنه في فصل الصيف يجب إعطاء الأفضلية للأطباق المحضرة من اللحوم الغذائية (الدجاج والديك الرومي والأرانب). وفي الوقت نفسه تجنب اللحوم الدهنية والأسماك والأطباق الحارة والقهوة.
وأشارت أيضا إلى ضرورة استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات والأعشاب الموسمية، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة التي يتم فقدانها عند إفراز العرق في الصيف.
وبحسب الطبيب فإن الفواكه والخضروات تحتوي أيضا على الكثير من الماء، وتساعد على تجنب الجفاف وغنية بالألياف التي تنشط الأمعاء، مضيفة أنه يجب تعويض نقص السوائل بماء بارد ونظيف وليس المشروبات الغازية والعصائر.
من جهتها، وصفت أخصائية التغذية كريستينا بلوتنيكوفا الوجبات غير المنتظمة والنادرة بأنها سبب زيادة الوزن في الحرارة.
قالت بلوتنيكوفا "يعاني الجسم في مرحلة ما من الجوع الشديد، والذي يكون سببه التوتر. ومن أجل سد العجز والحصول على الطاقة في مكان ما، فإنه يرسل لنا إشارة إلى أننا بحاجة إلى تناول شيء لذيذ حلو المذاق عالي السعرات الحرارية"، كالآيس كريم والمشروبات الغازية المختلفة: الصودا الحلوة، "الكفاس"، البيرة.
كما أشارت الاختصاصية إلى أن تناول الشواء في المساء، يؤثر أيضا على الوزن، حيث يجب اختيار "اللحوم الخالية من الدهون وتناول المزيد من الخضار النيئة والسلطات والخضروات".