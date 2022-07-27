https://arabic.sputniknews.com/20220727/ألمانيا-تبيع-أوكرانيا-100-مدفع-هاوتزر-يستغرق-تسليمها-10-سنوات--1065649094.html
ألمانيا تبيع أوكرانيا 100 مدفع هاوتزر يستغرق تسليمها 10 سنوات
ألمانيا تبيع أوكرانيا 100 مدفع هاوتزر يستغرق تسليمها 10 سنوات
وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على بيع 100 مدفع هاوتزر ألماني إلى أوكرانيا، لكن عميلة التسليم قد تستغرق سنوات. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:56+0000
2022-07-27T13:56+0000
2022-07-27T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_95ff460695862f39b6be83f9618510ea.jpg
وأصدرت الحكومة الألمانية، اليوم إذنا لشركة "Krauss-Maffei Wegmann" الألمانية المتخصصة بصناعة وتطوير المعدات العسكرية، لبيع أوكرانيا 100 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من فئة "Panzerhaubitze 2000".وبحسب التقرير المنشور في "Spiegel" نقلا عن مصدر مضطلع، تبلغ قيمة الصفقة 1.7 مليار يورو .ولم يذكر التقرير مواعيد التسليم المفترضة، لكن من المعروف أن إنتاج مدافع "الهاوتزر" يستغرق عدة سنوات، لذلك فإن هذا النوع من الدعم قد يندرج تحت الدعم الطويل الأجل وليس الدعم العاجل.وأشار المصدر إلى أن حجم هذه الصفقة يتجاوز حجم شحنات الأسلحة الألمانية السابقة التي بلغت قيمتها حوالي 600 مليون يورو.وبين المصدر أن عملية الإنتاج ستبدأ على الفور، لكن من المتوقع أن تستغرق عملية إنتاج جميع المدافع 10 سنوات، لذا فإن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو "تعزيز الجيش الأوكراني على المدى الطويل"
https://arabic.sputniknews.com/20220726/خبير-عسكري-يكشف-سبب-استحالة-اختطاف-مقاتلة-روسية-1065616122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059876593_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4017183f1e7955fcd9920f7a7f877b4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
ألمانيا تبيع أوكرانيا 100 مدفع هاوتزر يستغرق تسليمها 10 سنوات
تابعنا عبر
وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على بيع 100 مدفع هاوتزر ألماني إلى أوكرانيا، لكن عميلة التسليم قد تستغرق سنوات.
وأصدرت الحكومة الألمانية، اليوم إذنا لشركة "Krauss-Maffei Wegmann" الألمانية المتخصصة بصناعة وتطوير المعدات العسكرية، لبيع أوكرانيا 100 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من فئة "Panzerhaubitze 2000".
وبحسب التقرير المنشور في "Spiegel" نقلا عن مصدر مضطلع، تبلغ قيمة الصفقة 1.7 مليار يورو .
ولم يذكر التقرير مواعيد التسليم المفترضة، لكن من المعروف أن إنتاج مدافع "الهاوتزر" يستغرق عدة سنوات، لذلك فإن هذا النوع من الدعم قد يندرج تحت الدعم
الطويل الأجل وليس الدعم العاجل.
وأشار المصدر إلى أن حجم هذه الصفقة يتجاوز حجم شحنات الأسلحة الألمانية السابقة التي بلغت قيمتها حوالي 600 مليون يورو.
وبين المصدر أن عملية الإنتاج
ستبدأ على الفور، لكن من المتوقع أن تستغرق عملية إنتاج جميع المدافع 10 سنوات، لذا فإن الهدف الرئيسي لهذه العملية هو "تعزيز الجيش الأوكراني على المدى الطويل"