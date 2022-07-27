https://arabic.sputniknews.com/20220727/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وكلوب-أمريكا-فيديو-1065630948.html
أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا... فيديو
أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا... فيديو
تعادل فريق ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم الأربعاء، مع كلوب أمريكا المكسيكي، بنتيجة 2-2، وذلك في المبارة الودية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، على... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:48+0000
2022-07-27T09:48+0000
2022-07-27T09:48+0000
رياضة
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شهدت الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، تقدم الفريق المكسيكي في النتيجة عن طريق هنري مارتين، كما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22.وسجل إيدن هازارد الهدف الثاني للريال، في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، خلال الشوط الثاني، وبعدها تعادل كلوب أمريكا بالهدف الذي سجله ألفارو فيدالجو قبل النهاية بـ9 دقائق.يشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية لريال مدريد في الصيف الحالي، من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2022-2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا... فيديو
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تعادل فريق ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم الأربعاء، مع كلوب أمريكا المكسيكي، بنتيجة 2-2، وذلك في المبارة الودية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب جامعة كاليفورنيا، بمدينة لوس أنجلوس.
شهدت الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، تقدم الفريق المكسيكي في النتيجة عن طريق هنري مارتين، كما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22.
وسجل إيدن هازارد الهدف الثاني للريال، في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، خلال الشوط الثاني، وبعدها تعادل كلوب أمريكا بالهدف الذي سجله ألفارو فيدالجو قبل النهاية بـ9 دقائق.
يشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية لريال مدريد
في الصيف الحالي، من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2022-2023.