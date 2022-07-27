https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلامي-إثيوبي-هناك-محاولات-من-دولة-الإمارات-العربية-المتحدة-لاستئناف-مفاوضات-سد-النهضة-1065644000.html

إعلامي إثيوبي: هناك محاولات من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

إعلامي إثيوبي: هناك محاولات من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

قال نور الدين عبدا مدير منصة "نيلوتك بوست" الإعلامية في إثيوبيا إن وساطة واشنطن بلغت ذروتها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين مصر وإثيوبيا حول... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T12:51+0000

2022-07-27T12:51+0000

2022-07-27T12:51+0000

العالم العربي

أخبار سد النهضة الإثيوبي

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وأشار عبدا لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "إدارة بايدن تحاول أن تبني على ما حققته إدارة ترامب من حيث محاولات الضغط على إثيوبيا بأكبر قدر ممكن ومع الشعور بوصول هذا الضغط لأقصاه في تلك الفترة ورغم المحاولات الكبيرة التي بذلتها إدارة ترامب في إقناع إثيوبيا لتوقع على مسودة الاتفاق في واشنطن تحفظت إثيوبيا على ذلك الاتفاق بقوة وتوقفت العجلة تقريبا".وأضاف نور الدين أن "هناك جدية في الموقف الأمريكي وهناك أيضا قناعة بمحاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى نقطة توافق بدلا من استخدام الضغط، ولكن ربما تختلف النظرة إلى موقف واشنطن بين إثيوبيا ومصر عبر تقريب المواقف، وأن يتم ذلك أيضا عبر البحث عن أرضيات مشتركة تكون استراتيجية وفي إطار العلاقات الإقليمية بين القرن الأفريقي". وأوضح نور الدين أن هناك محاولات من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بعد انتهاء الملء الثالث خلال حوالي عشرين يوما والتقارير تشير إلى أن الطرح الإماراتي يعتمد كذلك على النظرة الكلية للمنطقة في إطار التنمية العامة والاستثمار. وقد أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، مايك هامر، التزام بلاده الأمن المائي في مصر، مشيراً إلى أنّ واشنطن تدعم جهود التوصل إلى تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي. وعقب لقائه مسؤولين حكوميين مصريين، من أجل دفع الجهود الدبلوماسية نحو تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي قال هامر إنه جاء إلى القاهرة في أول رحلة رسمية إلى المنطقة لكي يسمع آراء الشركاء المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة بسد النهضة، ولفهم احتياجات مصر المائية بصورة أفضل. وأضاف أن واشنطن تشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدماً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل .

https://arabic.sputniknews.com/20220725/ما-الجديد-الذي-يحمله-المبعوث-الأمريكي-لحل-أزمة-سد-النهضة-وسر-استبعاد-السودان؟-1065563158.html

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