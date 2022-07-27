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إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:39+0000
2022-07-27T15:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن خفر السواحل اليوناني أن المهاجرين كانوا على متن يخت في طريقه إلى إيطاليا، وتم نقلهم إلى مخيم في جرز ليروس اليونانية.وأكد بيان خفر السواحل اليوناني أن كل المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا في صحة جيدة، لكنه لم يذكر الدول التي جاؤوا منها.في السياق نفسه، تمكن خفر السواحل التركي، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم. وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, مهاجر غير شرعي, أخبار العالم الآن

إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان

15:39 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / Pablo Garciaأعضاء من المنظمة غير الحكومية الإسبانية "ماي دايترانيو" (Maydayterraneo) أثناء إنقاذ حوالي 90 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا، 9 فبراير 2020
أعضاء من المنظمة غير الحكومية الإسبانية ماي دايترانيو (Maydayterraneo) أثناء إنقاذ حوالي 90 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا، 9 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Pablo Garcia
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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن خفر السواحل اليوناني أن المهاجرين كانوا على متن يخت في طريقه إلى إيطاليا، وتم نقلهم إلى مخيم في جرز ليروس اليونانية.
قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا باستخدام اليخوت
21 يناير, 15:18 GMT
وأكد بيان خفر السواحل اليوناني أن كل المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا في صحة جيدة، لكنه لم يذكر الدول التي جاؤوا منها.
في السياق نفسه، تمكن خفر السواحل التركي، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم. وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.
وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.
وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
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