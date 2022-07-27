https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-إنقاذ-100-مهاجر-قبالة-سواحل-اليونان-1065656243.html
إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:39+0000
2022-07-27T15:39+0000
2022-07-27T15:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن خفر السواحل اليوناني أن المهاجرين كانوا على متن يخت في طريقه إلى إيطاليا، وتم نقلهم إلى مخيم في جرز ليروس اليونانية.وأكد بيان خفر السواحل اليوناني أن كل المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا في صحة جيدة، لكنه لم يذكر الدول التي جاؤوا منها.في السياق نفسه، تمكن خفر السواحل التركي، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم. وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, مهاجر غير شرعي, أخبار العالم الآن
إعلام: إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان
15:39 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، عن خفر السواحل اليوناني أن المهاجرين كانوا على متن يخت في طريقه إلى إيطاليا، وتم نقلهم إلى مخيم في جرز ليروس اليونانية.
وأكد بيان خفر السواحل اليوناني أن كل المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا في صحة جيدة، لكنه لم يذكر الدول التي جاؤوا منها.
في السياق نفسه، تمكن خفر السواحل التركي
، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم. وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.
وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين
بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.
وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.