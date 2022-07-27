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https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-الصين-قد-تستخدم-القوة-لمنع-زيارة-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-لتايوان-1065628824.html
إعلام: الصين قد تستخدم القوة لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان
إعلام: الصين قد تستخدم القوة لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان
يمكن أن تثير زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المرتقبة لتايوان نزاعا منقطع النظير بين بكين وواشنطن، حسب مصادر إعلامية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:15+0000
2022-07-27T09:15+0000
العالم
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ويتوقع خبراء تحدثوا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن تستخدم السلطات الصينية الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية لمنع هذه الزيارة.وعن إمكانية وقوع صدام عسكري قال الخبير العسكري لي جي، في إشارة إلى احتمال وصول بيلوسي إلى تايوان برفقة حاملات طائرات، إن الصين لم تكن تملك حاملات الطائرات عندما أرسلت واشنطن حاملتي طائرات إلى منطقة قريبة من تايوان في الفترة 1995– 1996، ولكنها تملك حاليا سفنا من هذا النوع.ونوه البروفيسور ني ليسيون، أستاذ جامعة شانغهاي، إلى أن الصين تملك وسائل يمكنها أن تحثّ بيلوسي على التخلي عن خطة زيارة تايوان. وفي ظنه فإن بكين تفضل استخدام الوسائل الدبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء زيارة بيلوسي لتايوان.وقد أفهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان تعني انتهاك وحدة الأراضي الصينية، وقال إنه لا بد وأن يتخذ الجيش الصيني الإجراءات الكفيلة بمنع التدخل الخارجي وإحباط محاولات فصل تايوان.وتعتبر الصين جزيرة تايوان واحدا من أقاليمها.
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العالم

إعلام: الصين قد تستخدم القوة لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان

09:15 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / Bill Wechter البحارة الصينيون على متن فرقاطة صينية "يانتشينغ وأخرى "داكينغ"، في سان دييغو، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016
البحارة الصينيون على متن فرقاطة صينية يانتشينغ وأخرى داكينغ، في سان دييغو، الولايات المتحدة 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Bill Wechter
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يمكن أن تثير زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المرتقبة لتايوان نزاعا منقطع النظير بين بكين وواشنطن، حسب مصادر إعلامية.
ويتوقع خبراء تحدثوا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن تستخدم السلطات الصينية الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية لمنع هذه الزيارة.
وعن إمكانية وقوع صدام عسكري قال الخبير العسكري لي جي، في إشارة إلى احتمال وصول بيلوسي إلى تايوان برفقة حاملات طائرات، إن الصين لم تكن تملك حاملات الطائرات عندما أرسلت واشنطن حاملتي طائرات إلى منطقة قريبة من تايوان في الفترة 1995– 1996، ولكنها تملك حاليا سفنا من هذا النوع.
ونوه البروفيسور ني ليسيون، أستاذ جامعة شانغهاي، إلى أن الصين تملك وسائل يمكنها أن تحثّ بيلوسي على التخلي عن خطة زيارة تايوان. وفي ظنه فإن بكين تفضل استخدام الوسائل الدبلوماسية لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء زيارة بيلوسي لتايوان.
وقد أفهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان تعني انتهاك وحدة الأراضي الصينية، وقال إنه لا بد وأن يتخذ الجيش الصيني الإجراءات الكفيلة بمنع التدخل الخارجي وإحباط محاولات فصل تايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان واحدا من أقاليمها.
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