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https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-المغرب-يعلن-قريبا-ترقية-البعثات-الدبلوماسية-مع-إسرائيل-إلى-سفارات--1065667446.html
إعلام: المغرب يعلن قريبا ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات
إعلام: المغرب يعلن قريبا ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات
أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى مستوى السفارات، بحسب موقع "أي 24 نيوز". 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T21:16+0000
2022-07-27T21:16+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكر الموقع الإسرائيلي أن الإعلان جاء اليوم الأربعاء، خلال حديث بوريطة مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يزور المملكة.وقال بوريطة: "قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات"، لافتا إلى أنه يعتزم زيارة إسرائيل في أيلول / تشرين الأول المقبل.وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأثار ساعر مسألة رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول.قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنه أعاد العلاقات بعد عقدين من الزمن في صفقة شهدت اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.منذ ذلك الحين، كان هناك زيارات متبادلة من المسؤولين المغاربة والإسرائيليين، ووقعوا اتفاقيات تتراوح بين الدفاع والأمن إلى الاقتصاد والثقافة والرياضة.زار قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي المغرب، الأسبوع الماضي، لتعزيز التحالف الاستراتيجي والعسكري بين الدولة اليهودية والدولة الواقعة شمالي أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-العدل-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-الرباط-في-زيارة-رسمية-بدعوة-من-نظيره-المغربي-1065530178.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: المغرب يعلن قريبا ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات

21:16 GMT 27.07.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Ministerوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
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أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى مستوى السفارات، بحسب موقع "أي 24 نيوز".
وذكر الموقع الإسرائيلي أن الإعلان جاء اليوم الأربعاء، خلال حديث بوريطة مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يزور المملكة.
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
وزير العدل الإسرائيلي يتوجه إلى الرباط في زيارة رسمية بدعوة من نظيره المغربي
25 يوليو, 10:56 GMT
وقال بوريطة: "قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات"، لافتا إلى أنه يعتزم زيارة إسرائيل في أيلول / تشرين الأول المقبل.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأثار ساعر مسألة رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول.
قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنه أعاد العلاقات بعد عقدين من الزمن في صفقة شهدت اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
منذ ذلك الحين، كان هناك زيارات متبادلة من المسؤولين المغاربة والإسرائيليين، ووقعوا اتفاقيات تتراوح بين الدفاع والأمن إلى الاقتصاد والثقافة والرياضة.
زار قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي المغرب، الأسبوع الماضي، لتعزيز التحالف الاستراتيجي والعسكري بين الدولة اليهودية والدولة الواقعة شمالي أفريقيا.
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