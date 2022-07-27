https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-المغرب-يعلن-قريبا-ترقية-البعثات-الدبلوماسية-مع-إسرائيل-إلى-سفارات--1065667446.html

إعلام: المغرب يعلن قريبا ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات

إعلام: المغرب يعلن قريبا ترقية البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى مستوى السفارات، بحسب موقع "أي 24 نيوز". 27.07.2022, سبوتنيك عربي

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وذكر الموقع الإسرائيلي أن الإعلان جاء اليوم الأربعاء، خلال حديث بوريطة مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يزور المملكة.وقال بوريطة: "قريبا سيتم ترقية البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات"، لافتا إلى أنه يعتزم زيارة إسرائيل في أيلول / تشرين الأول المقبل.وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأثار ساعر مسألة رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول.قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكنه أعاد العلاقات بعد عقدين من الزمن في صفقة شهدت اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.منذ ذلك الحين، كان هناك زيارات متبادلة من المسؤولين المغاربة والإسرائيليين، ووقعوا اتفاقيات تتراوح بين الدفاع والأمن إلى الاقتصاد والثقافة والرياضة.زار قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي المغرب، الأسبوع الماضي، لتعزيز التحالف الاستراتيجي والعسكري بين الدولة اليهودية والدولة الواقعة شمالي أفريقيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-العدل-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-الرباط-في-زيارة-رسمية-بدعوة-من-نظيره-المغربي-1065530178.html

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