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إيران تنشر تفاصيل جديدة حول اعتقال أعضاء تابعين للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
إيران تنشر تفاصيل جديدة حول اعتقال أعضاء تابعين للموساد الإسرائيلي داخل البلاد
كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الخلية الإرهابية المرتبطة بالموساد الإسرائيلي، التي تم اعتقالها قبل أيام. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:11+0000
2022-07-27T13:11+0000
أخبار إيران
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ونشرت وزارة الإعلام تفاضيل القضية، مؤكدة أن "هدف الإرهابيين المحسوبين على الكيان الصهيوني كان تفجير مركز صناعة دفاعية حساس في البلاد".وأعلنت "العثور على 8 قنابل لها قدرة عالية على الانفجار، و8 آخرين صغيرة الحجم بحوزة الإرهابيين لتدمير المعدات"، مضيفة أن "العناصر التنفيذية لفريق العمليات هم أعضاء في جماعة كوملي الإرهابية والمرتزقة، الذين تم تقديمهم إلى ضباط الموساد".وتابعت الوزارة الإيرانية: "الإرهابيون دخلوا البلاد من إقليم كردستان العراق على شكل غرس في الملابس وعبر طريق كولباري".وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت، السبت الماضي، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.
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أخبار إيران

إيران تنشر تفاصيل جديدة حول اعتقال أعضاء تابعين للموساد الإسرائيلي داخل البلاد

13:11 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الخلية الإرهابية المرتبطة بالموساد الإسرائيلي، التي تم اعتقالها قبل أيام.
ونشرت وزارة الإعلام تفاضيل القضية، مؤكدة أن "هدف الإرهابيين المحسوبين على الكيان الصهيوني كان تفجير مركز صناعة دفاعية حساس في البلاد".
وأعلنت "العثور على 8 قنابل لها قدرة عالية على الانفجار، و8 آخرين صغيرة الحجم بحوزة الإرهابيين لتدمير المعدات"، مضيفة أن "العناصر التنفيذية لفريق العمليات هم أعضاء في جماعة كوملي الإرهابية والمرتزقة، الذين تم تقديمهم إلى ضباط الموساد".
وتابعت الوزارة الإيرانية: "الإرهابيون دخلوا البلاد من إقليم كردستان العراق على شكل غرس في الملابس وعبر طريق كولباري".
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت، السبت الماضي، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.
وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.
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