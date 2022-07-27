https://arabic.sputniknews.com/20220727/إيران-قريبا-سيتم-استرجاع-النفط-المسروق-من-أثينا-بعد-قرار-المحكمة-اليونانية-العليا-1065624013.html
إيران: قريبا سيتم استرجاع النفط المسروق من أثينا بعد قرار المحكمة اليونانية العليا
إيران: قريبا سيتم استرجاع النفط المسروق من أثينا بعد قرار المحكمة اليونانية العليا
أيدت المحكمة اليونانية العليا "حُكم محكمة الاستئناف الذي جاء لصالح إيران في قضية احتجاز النفط الإيراني". 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T07:50+0000
2022-07-27T07:50+0000
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وقالت السفارة الإيرانية لدى أثينا، عبر حسابها على "تويتر"، إن "طهران ستقوم بنقل شحنة النفط المحتجزة من قبل اليونان بعد قرار قضائي لصالحها"، مضيفة: "قريبا سيتم نقل النفط الإيراني المسروق إلى سفينة لانا".وكانت السفارة الإيرانية لدى اليونان، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، خبر "إلغاء محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني".وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة".كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري لدى طهران، بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني لدى طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
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أخبار إيران, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران: قريبا سيتم استرجاع النفط المسروق من أثينا بعد قرار المحكمة اليونانية العليا
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أيدت المحكمة اليونانية العليا "حُكم محكمة الاستئناف الذي جاء لصالح إيران في قضية احتجاز النفط الإيراني".
وقالت السفارة الإيرانية لدى أثينا، عبر حسابها على "تويتر"، إن "طهران ستقوم بنقل شحنة النفط المحتجزة من قبل اليونان بعد قرار قضائي لصالحها"، مضيفة: "قريبا سيتم نقل النفط الإيراني المسروق إلى سفينة لانا".
وكانت السفارة الإيرانية لدى اليونان، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، خبر "إلغاء محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني
".
وصادرت الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، شحنة نفط إيرانية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية
. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم نقل شحنة النفط الإيراني المحتجزة إلى ناقلة أخرى ستبحر إلى الولايات المتحدة".
كما احتجزت إيران ناقلتين مملوكتين لليونان
ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني
في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري
لدى طهران، بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.
وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني لدى طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.