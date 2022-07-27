https://arabic.sputniknews.com/20220727/افتتاح-مركز-نقل-الحبوب-وموسكو-لا-تستبعد-فشله-1065646958.html

افتتاح مركز نقل الحبوب وموسكو لا تستبعد فشله

افتتاح مركز نقل الحبوب وموسكو لا تستبعد فشله

نناقش في هذه الحلقة: افتتاح مركز التنسيق المشترك للحبوب في إسطنبول؛ صفاري يكشف أن روسيا وإيران تعملان على إنشاء نظام بديل لسويفت؛ قصف تركي على ريف حلب.. ما سبب... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:31+0000

2022-07-27T13:31+0000

2022-07-27T13:31+0000

راديو

بلا قيود

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افتتاح مركز نقل الحبوب وموسكو لا تستبعد فشله افتتاح مركز نقل الحبوب وموسكو لا تستبعد فشله

أفاد مدير مكتب "سبوتنيك" في إسطنبول، مكسيم دورنيف، أنه تم افتتاح مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة في البحر الأسود.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال دورنيف:بدوره، قال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي:ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد والبداية من "سويفت"أجرت "سبوتنيك" لقاء مع نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفاري، قال فيه إن "روسيا وإيران تعملان على عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما فيها إنشاء نظام دفع مشترك بين المصارف بديل لسويفت كخطوة أولية لإلغاء المعاملات بالدولار".حول هذا الموضوع، قال رئيس مراكز الدراسات الإيرانية، عماد أبشناس، لـ "بلا قيود":تركيا تهدد سوريا وتزعم أن روسيا وإيران لم تفيا بالتزاماتهماأعلنت وزارة الدفاع السورية جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا والتنظيمات التابعة لها، مع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين، والاعتداءات على مناطق مختلفة وعددٍ من مواقع القوات السورية المسلحة" بحسب بيان للوزارة.من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستبدأ بشن حملة عسكرية في سوريا، لعدم وفاء روسيا وإيران بالتزاماتهما.حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، إبراهيم شير، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио