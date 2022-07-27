https://arabic.sputniknews.com/20220727/اكتشاف-أكبر-ماسة-وردية-منذ-300-عام-1065645510.html
اكتشاف أكبر ماسة وردية منذ 300 عام
اكتشاف أكبر ماسة وردية منذ 300 عام
اكتشف المنقبون ماسة وردية كبيرة تزن نحو 170 قيراطا في أنغولا، ويُزعم أنها أكبر حجر كريم من نوعه عُثر عليه منذ 300 عام. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:05+0000
2022-07-27T13:05+0000
2022-07-27T13:05+0000
اقتصاد
مجتمع
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عثر على الماس المسمى "لولو روز"، في منجم لولو للماس الغريني، حسبما أعلنت شركة "لوكابا دايموند" المالكة للمنجم، يوم الأربعاء على موقعها على الإنترنت.أنتج منجم لولو بالفعل أكبر ماستين عثر عليهما في أنغولا، بما في ذلك ماسة صافية تزن 404 قراريط، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".يعتبر هذا الحجر الكريم الوردي، خامس أكبر ماسة يعثر عليها في المنجم، بعد اكتشاف 27 ماسة تزن 100 قيراط أو أكثر، وفقا لشركة "لوكابا"، ومقرها في أستراليا.سيتم بيع الماسة الوردية في مزاد دولي من قبل شركة تسويق الألماس الأنغولية الحكومية "سوديام". تجعل مناجم أنغولا واحدة من أكبر 10 منتجين للماس في العالم.الماس الوردي حجمه مثير للإعجاب ولكن العديد من الماس الصافي أكبر من 1000 قيراط. ماسة "كولينان" التي عثر عليها في جنوب أفريقيا عام 1905 تزن 3106 قراريط وهي موجودة في صولجان السيادة البريطاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/عرض-أكبر-ألماسة-بيضاء-في-تاريخ-المزادات--1062066329.html
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اقتصاد, مجتمع
اكتشاف أكبر ماسة وردية منذ 300 عام
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اكتشف المنقبون ماسة وردية كبيرة تزن نحو 170 قيراطا في أنغولا، ويُزعم أنها أكبر حجر كريم من نوعه عُثر عليه منذ 300 عام.
عثر على الماس المسمى "لولو روز"، في منجم لولو للماس الغريني، حسبما أعلنت شركة "لوكابا دايموند" المالكة للمنجم، يوم الأربعاء على موقعها على الإنترنت.
أنتج منجم لولو بالفعل أكبر ماستين عثر عليهما في أنغولا، بما في ذلك ماسة
صافية تزن 404 قراريط، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".
يعتبر هذا الحجر الكريم الوردي، خامس أكبر ماسة يعثر عليها في المنجم، بعد اكتشاف 27 ماسة تزن 100 قيراط أو أكثر، وفقا لشركة "لوكابا"، ومقرها في أستراليا.
سيتم بيع الماسة الوردية في مزاد دولي من قبل شركة تسويق الألماس الأنغولية الحكومية "سوديام". تجعل مناجم أنغولا واحدة من أكبر 10 منتجين للماس
في العالم.
الماس الوردي حجمه مثير للإعجاب ولكن العديد من الماس الصافي أكبر من 1000 قيراط. ماسة "كولينان" التي عثر عليها في جنوب أفريقيا عام 1905 تزن 3106 قراريط وهي موجودة في صولجان السيادة البريطاني.