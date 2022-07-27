https://arabic.sputniknews.com/20220727/الاتحاد-الأوروبي-لم-يتخذ-أي-قرار-بإلغاء-إصدار-تأشيرات-شنغن-للروس-العاديين-1065618821.html
الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بإلغاء إصدار تأشيرات شنغن للروس العاديين
الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بإلغاء إصدار تأشيرات شنغن للروس العاديين
قال مصدر في وفد الاتحاد الأوروبي إلى روسيا لوكالة "سبوتنيك" أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات شنغن للروس. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T03:45+0000
2022-07-27T03:45+0000
2022-07-27T03:45+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر عندما طلب منه التعليق على التقارير: "لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي".وذكرت تقارير سابقة في وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الروسية لم تستبعد أن المواطنين الروس لن يتمكنوا بعد الآن من الحصول على تأشيرات شنغن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بإلغاء إصدار تأشيرات شنغن للروس العاديين
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قال مصدر في وفد الاتحاد الأوروبي إلى روسيا لوكالة "سبوتنيك" أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات شنغن للروس.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر عندما طلب منه التعليق على التقارير: "لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وذكرت تقارير سابقة في وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الروسية لم تستبعد أن المواطنين الروس لن يتمكنوا بعد الآن من الحصول على تأشيرات شنغن.