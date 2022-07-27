https://arabic.sputniknews.com/20220727/البيت-الأبيض-يؤكد-تعافي-بايدن-تماما-من-فيروس-كورونا-1065654990.html

البيت الأبيض يؤكد تعافي بايدن تماما من فيروس كورونا

البيت الأبيض يؤكد تعافي بايدن تماما من فيروس كورونا

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نتائج اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" وأنه تعافى تماما، وذلك بعد أقل من أسبوع من... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T15:16+0000

2022-07-27T15:16+0000

2022-07-27T15:16+0000

العالم

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي "مساء أمس وأيضا صباح اليوم، جاء اختبار الرئيس بايدن سلبيا لفيروس كوفيد-19".وأضاف "بالنظر إلى هذه العوامل المطمئنة، سيتوقف الرئيس عن إجراءات العزل الصارمة"، مشيرا إلى أنه "كإجراء احترازي سيرتدي بايدن قناعًا مناسبا لمدة 10 أيام كاملة في أي وقت يتواجد فيه مع آخرين".وفي السياق ذاته، نشر حساب الرئيس الأميركي الرسمي على "تويتر"، نتيجة الفحص السلبية، مرفقة بشكر بايدن للطاقم الطبي والرعاية الصحية.ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد طبيب البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن بايدن تعافى تقريبا من جميع عوارض كوفيد 19، بعد أن كان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس الماضي، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد. وأعلن بايدن مؤخرا أنه يعاني من مرض السرطان، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقا أنه كان يعاني من سرطان الجلد ولكنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة. وجو بايدن، الذي يناهز عمره 80 عاما، هو أحد أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص، لا سيما بعدما تعرض لانتقادات كثيرة في ظل التكرار اللافت للمواقف المحرجة التي يقع فيها إضافة إلى زلات اللسان المتكررة.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/البيت-الأبيض-بايدن-يعاني-من-أعراض-طفيفة-ولا-يمكن-حاليا-تحديد-سلالة-كورونا-التي-أصيب-بها-1065408557.html

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العالم, جو بايدن