https://arabic.sputniknews.com/20220727/الجيش-الإسرائيلي-حماس-أعادت-بناء-أنفاق-ومصانع-أسلحة-بغزة-1065663485.html
الجيش الإسرائيلي: حماس أعادت بناء أنفاق ومصانع أسلحة بغزة
الجيش الإسرائيلي: حماس أعادت بناء أنفاق ومصانع أسلحة بغزة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس أعادت بناء جزء من قدراتها التي كانت قد تعرضت للتدمير في حرب غزة العام الماضي، بما في ذلك 3 أتفاق جديدة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T19:33+0000
2022-07-27T19:33+0000
2022-07-27T19:33+0000
حركة حماس
إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي صورا التقطت من الجو وخرائط تظهر ما قال إنه أنفاق ومصانع أسلحة ومستودعات أسلحة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وذكر الجيش أن المنشآت قريبة من جامعة الأزهر في مدينة غزة ومن مصنع بيبسي ومنشآت الأمم المتحدة ومستشفيات في أماكن أخرى بغزة.في المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مزاعم الجيش الإسرائيلي هي "محض أكاذيب وافتراءات".وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن أكثر من 100 كيلومتر من الأنفاق تم تدميرها العام الماضي.ورفض المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب التوجيهات العسكرية، أن يقول ما هو القدر الذي أعادت حركة حماس بناءه.إسرائيل وحماس عدوان لدودان خاضا أربع حروب ومناوشات عديدة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007.في أحدث جولة من القتال في مايو/ آيار2021 قتل أكثر من 260 فلسطينيا، أكثر من نصفهم من المدنيين ونزح عشرات الآلاف، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/غانتس-حماس-تطلق-النار-من-بين-المدنيين-وعلى-العالم-أن-يحاسبها-1065658159.html
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حركة حماس, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: حماس أعادت بناء أنفاق ومصانع أسلحة بغزة
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس أعادت بناء جزء من قدراتها التي كانت قد تعرضت للتدمير في حرب غزة العام الماضي، بما في ذلك 3 أتفاق جديدة وسلسلة مواقع لتصنيع وتخزين الأسلحة.
ونشر الجيش الإسرائيلي صورا التقطت من الجو وخرائط تظهر ما قال إنه أنفاق ومصانع أسلحة ومستودعات أسلحة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وذكر الجيش أن المنشآت قريبة من جامعة الأزهر في مدينة غزة ومن مصنع بيبسي ومنشآت الأمم المتحدة ومستشفيات في أماكن أخرى بغزة.
في المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مزاعم الجيش الإسرائيلي
هي "محض أكاذيب وافتراءات".
وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن أكثر من 100 كيلومتر من الأنفاق تم تدميرها العام الماضي.
ورفض المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بموجب التوجيهات العسكرية، أن يقول ما هو القدر الذي أعادت حركة حماس بناءه.
إسرائيل وحماس عدوان لدودان خاضا أربع حروب ومناوشات عديدة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007.
في أحدث جولة من القتال في مايو/ آيار2021 قتل أكثر من 260 فلسطينيا، أكثر من نصفهم من المدنيين ونزح عشرات الآلاف، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.