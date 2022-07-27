https://arabic.sputniknews.com/20220727/الحكومة-اللبنانية-تحذر-من-انهيار-أهراءات-مرفأ-لبنان-1065655506.html
الحكومة اللبنانية تحذر من انهيار أهراءات مرفأ لبنان
الحكومة اللبنانية تحذر من انهيار أهراءات مرفأ لبنان
حذرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء من انهيار أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يستعد فيه لبنان لإحياء الذكرى... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:23+0000
2022-07-27T15:23+0000
2022-07-27T15:23+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065169519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f63b0bce13f16c25e4bcf108ba85adb2.jpg
جاء ذلك في إخطار من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفقا لبيان عن مكتب الأخير، ونقلته وكالة "فرانس برس".وذكر ياسين في إخطاره أن أجهزة الرصد والاستشعار في الأهراءات "رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".يأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الأهراءات، والذي نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، بحسب الحكومة وخبراء. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.أعادت النيران إلى أذهان اللبنانيين مشاهد انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/كارثة-بيئية-جديدة-تهدد-بيروت-1065610605.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065169519_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5988a75001eb3c5a0af4cb8b5bae59c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الحكومة اللبنانية تحذر من انهيار أهراءات مرفأ لبنان
تابعنا عبر
حذرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء من انهيار أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يستعد فيه لبنان لإحياء الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع.
جاء ذلك في إخطار من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال
ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفقا لبيان عن مكتب الأخير، ونقلته وكالة "فرانس برس".
وذكر ياسين في إخطاره أن أجهزة الرصد والاستشعار في الأهراءات "رصدت تغييرات في سرعة الانحناء
من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".
يأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الأهراءات، والذي نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، بحسب الحكومة وخبراء. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.
أعادت النيران إلى أذهان اللبنانيين مشاهد انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.