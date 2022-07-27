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الحكومة اللبنانية تحذر من انهيار أهراءات مرفأ لبنان
الحكومة اللبنانية تحذر من انهيار أهراءات مرفأ لبنان
حذرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء من انهيار أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يستعد فيه لبنان لإحياء الذكرى... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:23+0000
2022-07-27T15:23+0000
أخبار لبنان
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جاء ذلك في إخطار من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفقا لبيان عن مكتب الأخير، ونقلته وكالة "فرانس برس".وذكر ياسين في إخطاره أن أجهزة الرصد والاستشعار في الأهراءات "رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".يأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الأهراءات، والذي نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، بحسب الحكومة وخبراء. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.أعادت النيران إلى أذهان اللبنانيين مشاهد انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/كارثة-بيئية-جديدة-تهدد-بيروت-1065610605.html
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أخبار لبنان

الحكومة اللبنانية تحذر من انهيار أهراءات مرفأ لبنان

15:23 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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حذرت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء من انهيار أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يستعد فيه لبنان لإحياء الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع.
جاء ذلك في إخطار من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف، وفقا لبيان عن مكتب الأخير، ونقلته وكالة "فرانس برس".
وذكر ياسين في إخطاره أن أجهزة الرصد والاستشعار في الأهراءات "رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2.5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط".
وقفة أمام مرفأ بيروت للمطالبة بإخماد الحريق المندلع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
كارثة بيئية جديدة تهدد بيروت
أمس, 16:52 GMT
يأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الأهراءات، والذي نتج عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، بحسب الحكومة وخبراء. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.
أعادت النيران إلى أذهان اللبنانيين مشاهد انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
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