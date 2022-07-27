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الخارجية الإيرانية: بتعزيز مجموعة "بريكس" سيحذف الدولار من التعاملات
الخارجية الإيرانية: بتعزيز مجموعة "بريكس" سيحذف الدولار من التعاملات
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه في حال تم تعزيز مجموعة "بريكس"، فإنه سيتم حذف الدولار من التعاملات المالية... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:29+0000
2022-07-27T06:29+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال صفري في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا تم تعزيز مجموعة بريكس، سيتم حذف الدولار من التعاملات بين البلدان الأعضاء في المجموعة".وتابع: "هناك قضية مهمة وهي مسألة دخولنا أوراسيا وشنغهاي وبريكس، والتي نأمل أن تتحقق بجهود السلطات المختصة".وحول العمل داخل منظمة شنغهاي، أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن بلاده تأمل أن يتم إقرار العملة الموحدة المقترحة قريباً للتعامل المالي والتجاري للدول الأعضاء في هذه المنظمة.وأضاف صفري: "طهران وموسكو اقترحتا نظاما بديلا لـ [سويفت] للتبادل المالي، والآن توصلنا تقريبًا إلى اتفاق جيد بهذا الصدد".كما أشار صفري إلى أن كلا البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري بالعملات الوطنية.وحول احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة الروسية "مير" في إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني "أعتقد أنه سيتم تفعيل نظام بطاقة [مير] في إيران قريبًا وتم الاتفاق على استخدامه في البلاد".
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https://arabic.sputniknews.com/20220727/صفاري-لـسبوتنيك-طهران-وموسكو-تعملان-على-إطلاق-نظام-مالي-مشابه-للسويفت-1065619647.html
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روسيا, اقتصاد

الخارجية الإيرانية: بتعزيز مجموعة "بريكس" سيحذف الدولار من التعاملات

06:29 GMT 27.07.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo
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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه في حال تم تعزيز مجموعة "بريكس"، فإنه سيتم حذف الدولار من التعاملات المالية للبلدان الأعضاء في مجموعة "بريكس".
وقال صفري في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا تم تعزيز مجموعة بريكس، سيتم حذف الدولار من التعاملات بين البلدان الأعضاء في المجموعة".
وتابع: "هناك قضية مهمة وهي مسألة دخولنا أوراسيا وشنغهاي وبريكس، والتي نأمل أن تتحقق بجهود السلطات المختصة".
وحول العمل داخل منظمة شنغهاي، أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن بلاده تأمل أن يتم إقرار العملة الموحدة المقترحة قريباً للتعامل المالي والتجاري للدول الأعضاء في هذه المنظمة.
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وأضاف صفري: "طهران وموسكو اقترحتا نظاما بديلا لـ [سويفت] للتبادل المالي، والآن توصلنا تقريبًا إلى اتفاق جيد بهذا الصدد".
كما أشار صفري إلى أن كلا البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري بالعملات الوطنية.
وحول احتمال تفعيل النظام البنكي للبطاقة الروسية "مير" في إيران، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني "أعتقد أنه سيتم تفعيل نظام بطاقة [مير] في إيران قريبًا وتم الاتفاق على استخدامه في البلاد".
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