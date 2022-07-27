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الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تتعمد-خلق-كارثة-إنسانية-بهجماتها-على-زابوروجي--1065644412.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:46+0000
2022-07-27T12:54+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في بيان الخارجية: "تقوم القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوروجيه، ولا تهتم بأمانها، وتنتهك قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع البيان: "ويبدو أنه لا أحد في كييف يشعر بالحرج، إن قصف المنشآت النووية أمر واضح".
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الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه

12:46 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه.
وجاء في بيان الخارجية: "تقوم القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوروجيه، ولا تهتم بأمانها، وتنتهك قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع البيان: "ويبدو أنه لا أحد في كييف يشعر بالحرج، إن قصف المنشآت النووية أمر واضح".
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:49 GMT
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