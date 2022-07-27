https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تتعمد-خلق-كارثة-إنسانية-بهجماتها-على-زابوروجي--1065644412.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:46+0000
2022-07-27T12:46+0000
2022-07-27T12:54+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في بيان الخارجية: "تقوم القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوروجيه، ولا تهتم بأمانها، وتنتهك قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع البيان: "ويبدو أنه لا أحد في كييف يشعر بالحرج، إن قصف المنشآت النووية أمر واضح".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
12:46 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه.
وجاء في بيان الخارجية: "تقوم القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوروجيه، ولا تهتم بأمانها، وتنتهك قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع البيان: "ويبدو أنه لا أحد في كييف يشعر بالحرج، إن قصف المنشآت النووية أمر واضح".