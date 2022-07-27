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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الروسية-موسكو-تتطلع-إلى-الأفضل-فيما-يتعلق-بتنفيذ-صفقة-الغذاء-1065627027.html
الخارجية الروسية: موسكو تتطلع إلى الأفضل فيما يتعلق بتنفيذ "صفقة الغذاء"
الخارجية الروسية: موسكو تتطلع إلى الأفضل فيما يتعلق بتنفيذ "صفقة الغذاء"
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعول على الأفضل فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الحبوب الموقعة في إسطنبول، لكنها لا تستطيع... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:03+0000
2022-07-27T09:42+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رودينكو للصحفيين: "لا يمكن استبعاد أي شيء في حياتنا"؛ موضحاً أن الأمر لا يعتمد فقط على روسيا، ولكن أيضا على الظروف الأخرى"؛ مشيراً إلى أن الجانب الروسي يعول على الأفضل.كما أشار رودنكو إلى أن مغادرة أولى السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية إسطنبول، بناءً على تقييم الزملاء الأتراك، قد تبدأ في المستقبل القريب.وقال رودنكو للصحفيين: "بناءً على ما يتحدث عنه زملاؤنا الأتراك، الذين يقع مركز التنسيق على أراضيهم، فإنهم يتوقعون أن تبدأ عمليات التوريد، على الأقل من أوكرانيا، في المستقبل القريب".ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/تقارير-أول-سفينة-محملة-بالقمح-الأوكراني-قد-تغادر-موانئ-البحر-الأسود-هذا-الأسبوع-1065626594.html
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الخارجية الروسية: موسكو تتطلع إلى الأفضل فيما يتعلق بتنفيذ "صفقة الغذاء"

09:03 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعول على الأفضل فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات الحبوب الموقعة في إسطنبول، لكنها لا تستطيع استبعاد فشلها.
وقال رودينكو للصحفيين: "لا يمكن استبعاد أي شيء في حياتنا"؛ موضحاً أن الأمر لا يعتمد فقط على روسيا، ولكن أيضا على الظروف الأخرى"؛ مشيراً إلى أن الجانب الروسي يعول على الأفضل.
كما أشار رودنكو إلى أن مغادرة أولى السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية إلى البحر الأسود بموجب اتفاقية إسطنبول، بناءً على تقييم الزملاء الأتراك، قد تبدأ في المستقبل القريب.
وقال رودنكو للصحفيين: "بناءً على ما يتحدث عنه زملاؤنا الأتراك، الذين يقع مركز التنسيق على أراضيهم، فإنهم يتوقعون أن تبدأ عمليات التوريد، على الأقل من أوكرانيا، في المستقبل القريب".
سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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08:59 GMT
ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
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