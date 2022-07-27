الخارجية الصينية: نعارض العقوبات أحادية الجانب.. والتعاون مع روسيا لا يتأثر بالعوامل الخارجية
09:06 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
© AFP 2022 / GREG BAKER
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، أن بكين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب؛ مؤكدا أن التعاون بين الصين وروسيا، لا يستهدف أطرافا ثالثة، ولا يتأثر بالعوامل الخارجية.
بكين - سبوتنيك. قال المتحدث في إفادة صحفية، تعليقا على مشروع قانون الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على شراء الصين النفط والغاز من روسيا: "نعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".
وأضاف: "الصين تقيم تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. ولا يتم توجيهه (التعاون) ضد أطراف ثالثة، ولا يتأثر بالتدخل الخارجي".
في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، قدم مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان قانوني لتأمين أو تسجيل الناقلات، التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.
وبحسب روبيو، فإنه، من خلال شراء منتجات الطاقة الروسية، تدعم الصين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ على حد تعبيره.
وأضاف: "الصين تقيم تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. ولا يتم توجيهه (التعاون) ضد أطراف ثالثة، ولا يتأثر بالتدخل الخارجي".
في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، قدم مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان قانوني لتأمين أو تسجيل الناقلات، التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.
وبحسب روبيو، فإنه، من خلال شراء منتجات الطاقة الروسية، تدعم الصين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ على حد تعبيره.
أمس, 17:52 GMT