https://arabic.sputniknews.com/20220727/الدبيبة-الحل-يكمن-في-الذهاب-المباشر-للانتخابات-1065659584.html

الدبيبة: الحل يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات

الدبيبة: الحل يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن الحل في بلاده يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T17:33+0000

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2022-07-27T17:33+0000

أخبار ليبيا اليوم

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جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بطرابلس (غرب) مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الحل في ليبيا "يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.في سياق متصل، أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، عن "ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا".وأوضح هكي أن "هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية" مؤكدا دعم بلاده للاستقرار في ليبيا.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، استئناف التصدير من موانئ البلاد النفطية، بعد توقف دام قرابة 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.

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أخبار ليبيا اليوم