https://arabic.sputniknews.com/20220727/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-تدمرصواريخ-منظومة-هيمارس-الأمريكية-داخل-مستودع-بمنطقة-دنيبروبتروفسك-1065629815.html
الدفاع الروسية: القوات الجوية تدمر صواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية داخل مستودع بمنطقة دنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية: القوات الجوية تدمر صواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية داخل مستودع بمنطقة دنيبروبتروفسك
أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية التابعة للجيش الروسي نجحت بتدمير صواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية داخل مستودع بمنطقة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:22+0000
2022-07-27T09:22+0000
2022-07-27T09:44+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556aa19b7431698d5fca1265db891fd1.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقا للبيانات المحدثة، في 24 تموز/يوليو، دمرت غارة للقوات الجوية الروسية على مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة ليوبيموفكا، منطقة دنيبروبتروفسك، أكثر من مائة صاروخ لنظام "هيمارس" للصواريخ متعددة الإطلاق أميركي الصنع".وأضاف البيان: "كما تم القضاء على ما يصل إلى مائة وعشرين جنديًا كانوا يحرسون المنشأة، بالإضافة إلى مرتزقة وفنيين أجانب".وأضافت الدفاع الروسية: "حيدت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة في مدينة نيكولاييف، على أراضي المصنع السابق لمنتجات الخرسانة المسلحة وشركة نقل السيارات "نيكولايفسترويترانس"، مراكز التمركز المؤقتة للواء 28 ميكانيكي ولواء الإنزال الجوي 79 للقوات المسلحة الأوكرانية؛ حيث بلغت خسائر العدو 200 عسكري وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة والخاصة".واضطرت روسيا إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065081474_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51d5da97a1d044ec646a78c1ac2c881.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: القوات الجوية تدمر صواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية داخل مستودع بمنطقة دنيبروبتروفسك
09:22 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية والفضائية التابعة للجيش الروسي نجحت بتدمير صواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية داخل مستودع بمنطقة دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقا للبيانات المحدثة، في 24 تموز/يوليو، دمرت غارة للقوات الجوية الروسية على مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة ليوبيموفكا، منطقة دنيبروبتروفسك، أكثر من مائة صاروخ لنظام "هيمارس" للصواريخ متعددة الإطلاق أميركي الصنع".
وأضاف البيان: "كما تم القضاء على ما يصل إلى مائة وعشرين جنديًا كانوا يحرسون المنشأة، بالإضافة إلى مرتزقة وفنيين أجانب".
وأضافت الدفاع الروسية: "حيدت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة في مدينة نيكولاييف، على أراضي المصنع السابق لمنتجات الخرسانة المسلحة وشركة نقل السيارات "نيكولايفسترويترانس"، مراكز التمركز المؤقتة للواء 28 ميكانيكي ولواء الإنزال الجوي 79 للقوات المسلحة الأوكرانية؛ حيث بلغت خسائر العدو 200 عسكري وأكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة والخاصة".
واضطرت روسيا
إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.