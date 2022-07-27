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https://arabic.sputniknews.com/20220727/الدول-الناطقة-باللغة-التركية-تتفق-على-التعاون-في-مجال-مكافحة-الإرهاب-1065644115.html
الدول الناطقة باللغة التركية تتفق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
الدول الناطقة باللغة التركية تتفق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
أعلنت الدول الناطقة باللغة التركية، اليوم الأربعاء، توصلها لاتفاق بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب الصادر من أفغانستان والمنطقة الصراع في سوريا. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:58+0000
2022-07-27T12:58+0000
العالم
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وأصدرالمكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان بيانا جاء فيه: "انعقد الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الخدمات الخاصة للدول الناطقة باللغة التركية أمس في قيرغيزستان، حيث شارك في الاجتماع رؤساء وممثلو الدوائر الخاصة لأذربيجان وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان وقيرغيزستان".وأضاف البيان: "كما حضر الاجتماع وفود الخدمات الخاصة لروسيا وهنغاريا بصفة مراقب، حيث بحث المشاركون في الاجتماع "قضايا الساعة للتفاعل بين الخدمات الخاصة في مجال ضمان الأمن والاستقرار في الدول التركية في سياق الأوضاع الراهنة في مناطق النشاط الإرهابي في الشرق الأوسط وأفغانستان".وتابع البيان: "اتفق المشاركون في المؤتمر على الاتفاق على آليات الرد والتفاعل لتوطين التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان ومنطقة الصراع المسلح السورية والمتعلقة بانتشار الإرهاب والتطرف الديني".
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العالم

الدول الناطقة باللغة التركية تتفق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

12:58 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Tabyldy Kadyrbekovعاصمة قيرغيزستان بشكيك
عاصمة قيرغيزستان بشكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Tabyldy Kadyrbekov
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أعلنت الدول الناطقة باللغة التركية، اليوم الأربعاء، توصلها لاتفاق بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب الصادر من أفغانستان والمنطقة الصراع في سوريا.
وأصدرالمكتب الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان بيانا جاء فيه: "انعقد الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الخدمات الخاصة للدول الناطقة باللغة التركية أمس في قيرغيزستان، حيث شارك في الاجتماع رؤساء وممثلو الدوائر الخاصة لأذربيجان وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان وقيرغيزستان".
وأضاف البيان: "كما حضر الاجتماع وفود الخدمات الخاصة لروسيا وهنغاريا بصفة مراقب، حيث بحث المشاركون في الاجتماع "قضايا الساعة للتفاعل بين الخدمات الخاصة في مجال ضمان الأمن والاستقرار في الدول التركية في سياق الأوضاع الراهنة في مناطق النشاط الإرهابي في الشرق الأوسط وأفغانستان".
وتابع البيان: "اتفق المشاركون في المؤتمر على الاتفاق على آليات الرد والتفاعل لتوطين التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان ومنطقة الصراع المسلح السورية والمتعلقة بانتشار الإرهاب والتطرف الديني".
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