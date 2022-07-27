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https://arabic.sputniknews.com/20220727/الرئيس-عباس-يطلع-المبعوث-الروسي-على-مستجدات-الأوضاع-بالأراضي-الفلسطينية-1065651711.html
الرئيس عباس يطلع المبعوث الروسي على مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
الرئيس عباس يطلع المبعوث الروسي على مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:20+0000
2022-07-27T14:21+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أطلع الرئيس عباس الضيف الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.من جانبه أكد المسؤول الروسي موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي وممثل جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه.وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، قد أطلع سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه في 7 يوليو/تموز، على التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل إسرائيل والجماعات الاستيطانية المتطرفة.واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/فلسطين-رئيس-العليا-لمتابعة-شؤون-الكنائس-يطلع-سفير-روسيا-على-انتهاكات-إسرائيل-للمقدسات-1063774019.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, روسيا

الرئيس عباس يطلع المبعوث الروسي على مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

14:20 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . POOL
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استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف.
رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أطلع الرئيس عباس الضيف الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكد المسؤول الروسي موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي وممثل جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه.
اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالقرب من مسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
فلسطين.. رئيس "العليا لمتابعة شؤون الكنائس" يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
17 يونيو, 13:37 GMT
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، قد أطلع سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه في 7 يوليو/تموز، على التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل إسرائيل والجماعات الاستيطانية المتطرفة.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.
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