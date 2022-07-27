https://arabic.sputniknews.com/20220727/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-يمكن-أن-يناقش-بوتين-وأردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-وسوريا-خلال-اجتماع-سوتشي-1065625347.html
السفير الروسي لدى أنقرة: يمكن أن يناقش بوتين وأردوغان الوضع في أوكرانيا وسوريا خلال اجتماع سوتشي
السفير الروسي لدى أنقرة: يمكن أن يناقش بوتين وأردوغان الوضع في أوكرانيا وسوريا خلال اجتماع سوتشي
قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قد يناقشان مجموعة واسعة من الموضوعات في... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T08:25+0000
2022-07-27T08:25+0000
2022-07-27T08:40+0000
روسيا
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وأضاف: "سيحدد الرئيسان بنفسيهما مواضيع محادثتهما. ...كقاعدة عامة، في المحادثات رفيعة المستوى بين القادة في روسا وتركيا، تتم مناقشة مجموعة واسعة إلى حد ما من الموضوعات التي تهم بلدينا".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.كما نقلت شبكة "تي آر تي"، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/تشاوش-أوغلو-تركيا-قد-تطلق-العملية-العسكرية-في-سوريا-بأي-لحظة--1065621989.html
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-تركي-أردوغان-يزور-روسيا-5-أغسطس-المقبل-ويلتقي-الرئيس-بوتين-1065601175.html
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روسيا
السفير الروسي لدى أنقرة: يمكن أن يناقش بوتين وأردوغان الوضع في أوكرانيا وسوريا خلال اجتماع سوتشي
08:25 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قد يناقشان مجموعة واسعة من الموضوعات في اجتماع في سوتشي في 5 أغسطس/آب، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا ومنطقة البحر الأسود وسوريا.
وأضاف: "سيحدد الرئيسان بنفسيهما مواضيع محادثتهما. ...كقاعدة عامة، في المحادثات رفيعة المستوى بين القادة في روسا وتركيا، تتم مناقشة مجموعة واسعة إلى حد ما من الموضوعات التي تهم بلدينا".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.
كما نقلت شبكة "تي آر تي"، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.