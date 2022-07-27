https://arabic.sputniknews.com/20220727/الشرطة-الأسترالية-تجدد-الاستئناف-بعد-التعرف-على-جثتي-شقيقتين-سعوديتين-في-سيدني-1065643765.html

الشرطة الأسترالية تجدد الاستئناف بعد التعرف على جثتي شقيقتين سعوديتين في سيدني

الشرطة الأسترالية تجدد الاستئناف بعد التعرف على جثتي شقيقتين سعوديتين في سيدني

جددت الشرطة الأسترالية مناشدتها للحصول على معلومات بعد العثور على جثتي امرأتين - تم التعرف على هويتيهما رسميا - داخل منزل في جنوب غرب سيدني الشهر الماضي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T12:44+0000

2022-07-27T12:44+0000

2022-07-27T12:45+0000

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وعثرت الشرطة على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما في سيدني في ظروف "غير عادية" الشهر الماضي، فيما ناشدت السلطات تقديم مزيد من المعلومات.وبحسب التحقيقات تعود الجثتين إلى آسرة عبد الله الصهلي، 24 عاما، وآمال عبد الله الصهلي، 23 عاما، في 7 يونيو / حزيران، وفقا لبيان صادر عن شرطة نيو ساوث ويلز، اليوم الأربعاء.وقال البيان: "على الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يتمكن المحققون من التأكد من كيفية وفاة الأختين"، مضيفا "ومع ذلك، يُعتقد أن الشقيقتين توفيتا قبل وقت قصير من تحديد مكانهما".وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز لشبكة "CNN" أن الأختين وصلتا إلى أستراليا من المملكة العربية السعودية في عام 2017، مشيرة إلى أن "ظروف وفاتيهما كانت غير معتادة لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابة".وقالت كلوديا ألكروفت، مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز إن أي معلومات من الجمهور يمكن أن تحمل مفتاح حل التحقيق.وقالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز: "المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون قد شاهد أو قد يكون لديه معلومات عن حركات الإمرأتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما - والتي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو/أيار".من جهتها، أكدت القنصلية السعودية في سيدني، في بيان نُشر على "تويتر"، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، وأن "القنصلية تعرب أيضا عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد".وقد تم إنشاء مسرح جريمة تم فحصه من قبل الشرطة الجنائية المتخصصة، وبدأ التحقيق في ملابسات وفاتهما، فيما تستأنف الشرطة الآن للحصول على أي معلومات قد تساعد في التحقيق.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/-غياب-زعيم-كوريا-الشمالية-عن-المؤتمر-الوطني-لقدامى-المحاربين--1065629389.html

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