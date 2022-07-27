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الصحاف: كلمة العراق في مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية كانت الأولى من نوعها منذ 40 عاما
الصحاف: كلمة العراق في مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية كانت الأولى من نوعها منذ 40 عاما
قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على أراضيه "وثّقت مواقف الدول وإجماعها على دعم سيادة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:17+0000
2022-07-27T11:17+0000
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وأضاف أن "الدبلوماسية حملت أمانة القضية العراقية ودافعت عن سيادة العراق وحقوق شعبه، لا سيما دماء الشهداء وآلام الجرحى جرّاء الاعتداءات التركيّة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد الصحاف أن "كلمة العراق في مجلس الأمن كانت الأولى من نوعها منذ 40 عاما"، لافتا إلى أن "الكلمة وثقت بمنتهى الوضوح ما تم ارتكابه من اعتداءات تركية".وأشار إلى أنها "أظهرت حجم ما عملت عليه الدبلوماسية من حشد لجهود شركاء العراق وأصدقائه لإدانة قصف محافظة دهوك".وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تعمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من البلاد.وقال حسين: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم".واعتبر أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".وأوضح أن بلاده لديها مشكلتان تتمثلان في وجود القوات التركية في أراضيها وكذلك وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.وأكد أنه لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة.وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله أكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الخارجية-العراقي-نعمل-على-إقناع-مجلس-الأمن-بإخراج-القوات-التركية--1065616415.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصحاف: كلمة العراق في مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية كانت الأولى من نوعها منذ 40 عاما

11:17 GMT 27.07.2022
© Photo / Dr Ahmad Al-Sahafالمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Photo / Dr Ahmad Al-Sahaf
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قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بشأن الاعتداءات على أراضيه "وثّقت مواقف الدول وإجماعها على دعم سيادة العراق ورفض أي اعتداء عليه".
وأضاف أن "الدبلوماسية حملت أمانة القضية العراقية ودافعت عن سيادة العراق وحقوق شعبه، لا سيما دماء الشهداء وآلام الجرحى جرّاء الاعتداءات التركيّة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد الصحاف أن "كلمة العراق في مجلس الأمن كانت الأولى من نوعها منذ 40 عاما"، لافتا إلى أن "الكلمة وثقت بمنتهى الوضوح ما تم ارتكابه من اعتداءات تركية".
وأشار إلى أنها "أظهرت حجم ما عملت عليه الدبلوماسية من حشد لجهود شركاء العراق وأصدقائه لإدانة قصف محافظة دهوك".
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تعمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من البلاد.
وقال حسين: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية
أمس, 20:39 GMT
واعتبر أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".
وأوضح أن بلاده لديها مشكلتان تتمثلان في وجود القوات التركية في أراضيها وكذلك وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله أكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".
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