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"الصحة العالمية": 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة
"الصحة العالمية": 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T19:53+0000
2022-07-27T19:53+0000
منظمة الصحة العالمية
جدري القردة
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موسكو- سبوتنيك. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10% من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الصحة-المصرية-احتمال-انتشار-جدري-القرود-في-الشرق-الأوسط-غير-متوقع-1065649502.html
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منظمة الصحة العالمية, جدري القردة

"الصحة العالمية": 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة

19:53 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في عشرات الدول في أنحاء العالم.
موسكو- سبوتنيك. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في إفادة صحفية: "تم إبلاغ المنظمة بأكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة".
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
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وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الإصابات سجلت في أوروبا، بينما تم تسجيل 25 في المائة بمنطقة الأمريكيتين.
وأضاف: "حتى الآن تم تسجيل 5 وفيات ونحو 10% من الإصابات نقلت إلى المستشفى للسيطرة على الألم الناجم عن المرض".
واعتبر أنه يمكن وقف تفشي المرض إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم السبت أن مرض جدري القرود أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية".
وقال غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.
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