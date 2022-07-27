عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الصين-تحذر-أمريكا-ستتحملون-جميع-العواقب-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065630473.html
الصين تحذر أمريكا: ستتحملون جميع العواقب إذا زارت بيلوسي تايوان
الصين تحذر أمريكا: ستتحملون جميع العواقب إذا زارت بيلوسي تايوان
حذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن واشنطن "ستتحمل العواقب كاملة" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، مع تصاعد التوترات قبيل مكالمة هاتفية... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:44+0000
2022-07-27T09:44+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/55/1045565538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_01a70b4645f72f0eb1606f9814624f35.jpg
وردت بكين بلهجة اتسمت بالحدة والحزم على الولايات المتحدة بعد ورود تقارير الأسبوع الماضي بأن بيلوسي، وهي ديمقراطية وتأتي في المرتبة الثانية كقائدة سياسية لبلادها بعد الرئيس جول بايدن، قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي في أغسطس/ آب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري يوم الأربعاء: "نحن نعارض بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي لتايوان"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".من المرجح أن تكون الزيارة المحتملة محور مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، والتي قال الزعيم الأمريكي إنه يتوقع إجراءها هذا الأسبوع.استمرت العلاقات بين القوتين العظميين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن، بسبب قضايا من بينها تايوان وحقوق الإنسان ومنافسة قطاع التكنولوجيا.حذرت بكين هذا الأسبوع من أنها "تستعد" لزيارة محتملة لبيلوسي، والتي ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي الحالي إلى تايوان منذ عام 1997.وأثارت الزيارة المحتملة - لم تؤكدها بعد كبيرة الديمقراطيين - القلق في إدارة الرئيس جو بايدن، التي تخشى أن تتجاوز الرحلة الخطوط الحمراء بالنسبة للصين.وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الجيش الأمريكي "يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي". فيما قال رئيس وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، إن بكين ملتزمة على ما يبدو بخيار استخدام القوة ضد تايوان، رغم الدروس المستفادة من الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الولايات-المتحدة-نخشى-أن-تغلق-الصين-أجواء-تايوان-خلال-زيارة-بيلوسي-المحتملة-1065419892.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104556/55/1045565538_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c2c56dc1ebd907cdfcede8a637dd006f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تحذر أمريكا: ستتحملون جميع العواقب إذا زارت بيلوسي تايوان

09:44 GMT 27.07.2022
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبرTelegram
حذرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن واشنطن "ستتحمل العواقب كاملة" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، مع تصاعد التوترات قبيل مكالمة هاتفية متوقعة بين زعيمي البلدين.
وردت بكين بلهجة اتسمت بالحدة والحزم على الولايات المتحدة بعد ورود تقارير الأسبوع الماضي بأن بيلوسي، وهي ديمقراطية وتأتي في المرتبة الثانية كقائدة سياسية لبلادها بعد الرئيس جول بايدن، قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي في أغسطس/ آب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري يوم الأربعاء: "نحن نعارض بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي لتايوان"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

إذا مضت الولايات المتحدة قدما وتحديت الرغبة النهائية للصين.. فإن الجانب الأمريكي سيتحمل كل العواقب

تشاو ليجيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
من المرجح أن تكون الزيارة المحتملة محور مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، والتي قال الزعيم الأمريكي إنه يتوقع إجراءها هذا الأسبوع.
استمرت العلاقات بين القوتين العظميين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن، بسبب قضايا من بينها تايوان وحقوق الإنسان ومنافسة قطاع التكنولوجيا.
حذرت بكين هذا الأسبوع من أنها "تستعد" لزيارة محتملة لبيلوسي، والتي ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي الحالي إلى تايوان منذ عام 1997.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
الولايات المتحدة: نخشى أن تغلق الصين أجواء تايوان خلال زيارة بيلوسي المحتملة
22 يوليو, 09:17 GMT
وأثارت الزيارة المحتملة - لم تؤكدها بعد كبيرة الديمقراطيين - القلق في إدارة الرئيس جو بايدن، التي تخشى أن تتجاوز الرحلة الخطوط الحمراء بالنسبة للصين.
وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الجيش الأمريكي "يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي". فيما قال رئيس وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، إن بكين ملتزمة على ما يبدو بخيار استخدام القوة ضد تايوان، رغم الدروس المستفادة من الأزمة الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала