https://arabic.sputniknews.com/20220727/القائمة-الكاملة-للدول-غير-الصديقة-لروسيا-1065641918.html
القائمة الكاملة للدول غير الصديقة لروسيا
القائمة الكاملة للدول غير الصديقة لروسيا
قامت الحكومة الروسية بتحديث قائمة الدول الأجنبية التي تتصرف بشكل غير ودي تجاه روسيا. وأضيفت إلى القائمة حديثًا جزر البهاما. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:12+0000
2022-07-27T12:12+0000
2022-07-27T12:12+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
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يُذكر أنه في مارس/ آذار من العام الجاري، حظرت مجموعة من منظمي الخدمات المالية في جزر البهاما التعاملات التجارية مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية. قبل أيام قليلة، ضمت القائمة اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا. والآن، لن تتمكن سلوفينيا وكرواتيا من توظيف موظفين في بعثاتهما الدبلوماسية وقنصلياتهما، وقد تم وضع حدود للمشاركين الجدد الآخرين.يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" القائمة الكاملة للدول غير الصديقة لروسيا، التي وافق عليها مجلس الوزراء الروسي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, روسيا
القائمة الكاملة للدول غير الصديقة لروسيا
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قامت الحكومة الروسية بتحديث قائمة الدول الأجنبية التي تتصرف بشكل غير ودي تجاه روسيا. وأضيفت إلى القائمة حديثًا جزر البهاما.
يُذكر أنه في مارس/ آذار من العام الجاري، حظرت مجموعة من منظمي الخدمات المالية في جزر البهاما التعاملات التجارية مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية. قبل أيام قليلة، ضمت القائمة اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا. والآن، لن تتمكن سلوفينيا وكرواتيا من توظيف موظفين في بعثاتهما الدبلوماسية وقنصلياتهما، وقد تم وضع حدود للمشاركين الجدد الآخرين.
يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" القائمة الكاملة للدول غير الصديقة لروسيا، التي وافق عليها مجلس الوزراء الروسي.