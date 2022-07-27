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القوات الإثيوبية تعلن قتل 85 من "حركة الشباب" قرب الحدود مع الصومال

القوات الإثيوبية تعلن قتل 85 من "حركة الشباب" قرب الحدود مع الصومال

أفاد تلفزيون إثيوبي، اليوم الأربعاء، بمقتل 85 من مقاتلي "حركة الشباب" خلال اشتباكات حدودية، مع قوات حكومية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T09:10+0000

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ونقل التلفزيون عن قائد إقليمي قوله، إن "قوات في جنوب شرق إثيوبيا قتلت 85 من مقاتلي حركة الشباب خلال اشتباكات حدودية"، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت قناة "إي.تي.في" الإثيوبية أن "قوات في المنطقة الصومالية التابعة لإثيوبيا، والمعروفة أيضا باسم أوجادن، قتلت 85 من مقاتلي حركة الشباب وأصابت وأسرت المزيد في منطقة فيرفير قرب الحدود مع الصومال".وقال القائد العسكري إن "قواته قتلت ما يصل إلى 243 من مقاتلي الشباب منذ أن داهمت الجماعة المرتبطة بـ"القاعدة" قريتين يوم الأربعاء الماضي وأن 22 من جنوده لقوا حتفهم".وذكر مسؤول أمني إثيوبي، الخميس، الماضي، أن مسلحين من "حركة الشباب" المتشددة في الصومال هاجموا قريتين بالقرب من الحدود مع بلاده.وأسفر الهجوم عن مقتل 17 من أفراد الشرطة الإثيوبية داخل الأراضي الصومالية بينما لقي 63 من مقاتلي الحركة مصرعهم، بحسب وكالة "رويترز".وأوضح المسؤل أن الهجوم وقع يوم الأربعاء عندما هاجم عناصر من الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا) قريتي ييد وآتو في منطقة باكول الصومالية إثر مقتل أحد قادتها قبل أيام على الجانب الإثيوبي.وذكر القائد الإثيوبي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أحد قادة "حركة الشباب" عبر الحدود لتشكيل وحدة في إثيوبيا.من جانبه، قال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب، إن مقاتلي الحركة تمكنوا من السيطرة على القريتين وقتلوا العشرات من ضباط الشرطة الإثيوبيين هناك.ونادرا ما تشن الحركة هجمات في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية بسبب التواجد الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/مقتل-17-عنصرا-من-الشرطة-الإثيوبية-في-هجوم-لحركة-الشباب-الصومالية-1065405194.html

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