https://arabic.sputniknews.com/20220727/الكرملين-يقيم-قرار-محكمة-الاتحاد-الأوروبي-برفض-ادعاء-آر-تي-فرنسا-سلبي-للغاية-ومثير-للقلق-1065632588.html
الكرملين يقيم قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفض ادعاء "آر تي فرنسا": سلبي للغاية ومثير للقلق
الكرملين يقيم قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفض ادعاء "آر تي فرنسا": سلبي للغاية ومثير للقلق
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يقيم قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفض ادعاء "آر تي فرنسا" بأنه سلبي للغاية... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:22+0000
2022-07-27T10:22+0000
2022-07-27T10:31+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
أخبار فرنسا
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موسكو - سبوتنيك. وكانت محكمة القضاء العام في الاتحاد الأوروبي قامت برفض مطالبة قناة "آر تي فرنسا" بإلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمنع المنظمة مؤقتًا من بث المحتوى.وقال بيسكوف للصحفيين: "رد الفعل سلبي للغاية. الهجوم على حرية التعبير، على حرية الإعلام في الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، هو العملية التي تثير قلقنا وأسفنا".وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات للرد. مضيفًا: "بالطبع نحن نتخذ وسنواصل اتخاذ إجراءات ضغط مماثلة على وسائل الإعلام الغربية التي تعمل في بلدنا. كما أننا لن نسمح لها بالعمل في بلدنا. ولن يكون هناك موقف متساهل هنا".تجدر الإشارة إلى أن الحملة الإعلامية الروسية في الخارج، التي تستهدف المشاهد أو القارئ الأجنبي، تتضمن نهجًا متعدد اللغات، مثل "سبوتنيك" و"آر تي"، التي تنشر مواد بأكثر من 20 لغة.حظر الاتحاد الأوروبي في 2 مارس/ آذار نشاط ومحتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/هولندا-تعتزم-الطعن-في-حظر-آر-تي-وسبوتنيك-داخل-الاتحاد-الأوروبي-لدى-محكمة-العدل-الأوروبية-1062629051.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, أخبار فرنسا
الكرملين يقيم قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفض ادعاء "آر تي فرنسا": سلبي للغاية ومثير للقلق
10:22 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين يقيم قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفض ادعاء "آر تي فرنسا" بأنه سلبي للغاية ويثير القلق.
موسكو - سبوتنيك. وكانت محكمة القضاء العام في الاتحاد الأوروبي قامت برفض مطالبة قناة "آر تي فرنسا" بإلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي
الذي يمنع المنظمة مؤقتًا من بث المحتوى.
وقال بيسكوف للصحفيين: "رد الفعل سلبي للغاية. الهجوم على حرية التعبير، على حرية الإعلام في الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، هو العملية التي تثير قلقنا وأسفنا".
وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات للرد. مضيفًا: "بالطبع نحن نتخذ وسنواصل اتخاذ إجراءات ضغط مماثلة على وسائل الإعلام الغربية التي تعمل في بلدنا. كما أننا لن نسمح لها بالعمل في بلدنا. ولن يكون هناك موقف متساهل هنا".
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الإعلامية الروسية في الخارج
، التي تستهدف المشاهد أو القارئ الأجنبي، تتضمن نهجًا متعدد اللغات، مثل "سبوتنيك" و"آر تي"، التي تنشر مواد بأكثر من 20 لغة.
حظر الاتحاد الأوروبي في 2 مارس/ آذار نشاط ومحتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.