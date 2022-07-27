https://arabic.sputniknews.com/20220727/الكونغرس-شركات-الأسلحة-كسبت-مليار-دولار-من-بيع-البنادق-للأمريكيين-1065659438.html
الكونغرس: شركات الأسلحة كسبت مليار دولار من بيع البنادق للأمريكيين
الكونغرس: شركات الأسلحة كسبت مليار دولار من بيع البنادق للأمريكيين
قالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن صانعي الأسلحة الأمريكيين كسبوا أكثر من مليار دولار من بيع الأسلحة شبه الآلية المماثلة لبنادق "إيه آر 15"... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:50+0000
2022-07-27T16:50+0000
2022-07-27T16:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/38/1044893864_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_22d5e652691fcbb6c9f4f9271df351dc.jpg
وقالت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني: "لقد أغرقت صناعة السلاح أحياءنا ومدارسنا وحتى كنائسنا ومعابدنا بهذه الأسلحة الفتاكة وأصبحت ثرية من خلال القيام بذلك"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضافت: "حتى في الوقت الذي تقتل فيه البنادق أمريكيين أكثر من أي وقت مضى، لم تتخذ أي من هذه الشركات حتى الخطوات الأساسية لمراقبة الوفيات والإصابات الناجمة عن منتجاتها. هذا يعتبر كثيرا من اللامسؤولية".من جانبه دافع مارتي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة "دانيال ديفينس" - صانعة البندقية التي استخدمها شاب لقتل 19 تلميذا ومدرستين في أوفالدي، تكساس - عن ممارسات شركته.وقال دانيال: "الغرض الضمني المعلن من جلسة الاستماع هو التشهير وإلقاء اللوم ومحاولة حظر أكثر من 24 مليون بندقية رياضية متداولة بالفعل، والتي يمتلكها بشكل قانوني ويشيع استخدامها من قبل ملايين الأمريكيين لحماية منازلهم وأحبائهم".وقال "أعتقد أن رد فعل أمتنا يحتاج إلى التركيز ليس على نوع البندقية ولكن على أنواع الأشخاص الذين يحتمل أن يرتكبوا عمليات إطلاق نار جماعي".عارض المشرعون الجمهوريون في اللجنة زملاءهم الديمقراطيين. وقال النائب جيمس كومر: "لا يتسبب مصنعو الأسلحة في ارتكاب جرائم عنيفة. المجرمون هم من يتسببون في جرائم عنيفة".وأضاف كومر: "سنواصل حماية حقوق جميع أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون الذين يستخدمون الأسلحة النارية ويخزنونها ويحملونها بأمان بما في ذلك إيه آر- 15".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الشبكات-الإلكترونية-والأسواق-السوداء-تغرق-بعروض-بيع-الأسلحة-الغربية-المقدمة-لأوكرانيا--1065435175.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/38/1044893864_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_3c1dc00977e52e64fb42531e5f357aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس: شركات الأسلحة كسبت مليار دولار من بيع البنادق للأمريكيين
تابعنا عبر
قالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن صانعي الأسلحة الأمريكيين كسبوا أكثر من مليار دولار من بيع الأسلحة شبه الآلية المماثلة لبنادق "إيه آر 15" خلال العقد الماضي.
وقالت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني: "لقد أغرقت صناعة السلاح
أحياءنا ومدارسنا وحتى كنائسنا ومعابدنا بهذه الأسلحة الفتاكة وأصبحت ثرية من خلال القيام بذلك"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "حتى في الوقت الذي تقتل فيه البنادق أمريكيين أكثر من أي وقت مضى، لم تتخذ أي من هذه الشركات حتى الخطوات الأساسية لمراقبة الوفيات والإصابات الناجمة عن منتجاتها. هذا يعتبر كثيرا من اللامسؤولية".
من جانبه دافع مارتي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة "دانيال ديفينس" - صانعة البندقية التي استخدمها شاب لقتل 19 تلميذا ومدرستين في أوفالدي، تكساس - عن ممارسات شركته.
وقال دانيال: "الغرض الضمني المعلن من جلسة الاستماع هو التشهير وإلقاء اللوم ومحاولة حظر أكثر من 24 مليون بندقية رياضية متداولة بالفعل، والتي يمتلكها بشكل قانوني ويشيع استخدامها من قبل ملايين الأمريكيين لحماية منازلهم وأحبائهم
".
وقال "أعتقد أن رد فعل أمتنا يحتاج إلى التركيز ليس على نوع البندقية ولكن على أنواع الأشخاص الذين يحتمل أن يرتكبوا عمليات إطلاق نار جماعي".
عارض المشرعون الجمهوريون في اللجنة زملاءهم الديمقراطيين. وقال النائب جيمس كومر: "لا يتسبب مصنعو الأسلحة في ارتكاب جرائم عنيفة. المجرمون هم من يتسببون في جرائم عنيفة".
وأضاف كومر: "سنواصل حماية حقوق جميع أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون الذين يستخدمون الأسلحة النارية ويخزنونها ويحملونها بأمان بما في ذلك إيه آر- 15".