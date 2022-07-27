https://arabic.sputniknews.com/20220727/المخابرات-السودانية-تعلن-القبض-على-زعيم-جيش-الموت-1065625444.html
المخابرات السودانية تعلن القبض على زعيم "جيش الموت"
المخابرات السودانية تعلن القبض على زعيم "جيش الموت"
أعلنت الاستخبارات العسكرية في مدينة كوستي السودانية القبض على زعيم "جيش الموت" الشهير بـ"باكوبي". 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T08:46+0000
2022-07-27T08:46+0000
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وأفادت صحيفة "الانتباهة" بأن الاستخبارات العسكرية بكوستي، أكبر مدن ولاية النيل الأبيض، في السودان، تمكنت من "القبض على زعيم عصابة جيش الموت الشهير بـ(باكوبي)، وذلك في منطقة المقينص على الحدود، قبل لحظات فقط من دخوله أراضي دولة جنوب السودان".وأشارت الصحيفة إلى أن "باكوبي كان قد انطلق في عملية هروب من الخرطوم بتخطيط عال للغاية، قاصدا دولة جنوب السودان، قبل أن يتم القبض عليه ويرحل لشرطة ولاية النيل الأبيض".وأوضحت الصحيفة أن المقبوض عليه "يعرف على نطاق واسع بأنه القائد الأول لمجموعة "9 طويلة" وزعيم عصابة الموت".ولفتت إلى أنه نجا من عدة محاولات للقبض عليه من قبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/محامون-يتهمون-الشرطة-السودانية-بتعذيب-متظاهرين-1061957368.html
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المخابرات السودانية تعلن القبض على زعيم "جيش الموت"
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أعلنت الاستخبارات العسكرية في مدينة كوستي السودانية القبض على زعيم "جيش الموت" الشهير بـ"باكوبي".
وأفادت صحيفة "الانتباهة
" بأن الاستخبارات العسكرية بكوستي، أكبر مدن ولاية النيل الأبيض، في السودان، تمكنت من "القبض على زعيم عصابة جيش الموت الشهير بـ(باكوبي)، وذلك في منطقة المقينص على الحدود، قبل لحظات فقط من دخوله أراضي دولة جنوب السودان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "باكوبي كان قد انطلق في عملية هروب من الخرطوم بتخطيط عال للغاية، قاصدا دولة جنوب السودان، قبل أن يتم القبض عليه ويرحل لشرطة ولاية النيل الأبيض".
وأوضحت الصحيفة أن المقبوض عليه "يعرف على نطاق واسع بأنه القائد الأول لمجموعة "9 طويلة" وزعيم عصابة الموت".
ولفتت إلى أنه نجا من عدة محاولات للقبض عليه من قبل.