https://arabic.sputniknews.com/20220727/المزيد-من-الأوكرانيين-يقصدون-مناطق-محررة-بمقاطعة-زابوروجيه-للحصول-على-بطاقة-الهوية-الروسية-1065620534.html
المزيد من الأوكرانيين يقصدون مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية
المزيد من الأوكرانيين يقصدون مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية
أعلن مسؤول في السلطة المحلية تسارع وتيرة عودة الناس إلى ديارهم في مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:44+0000
2022-07-27T06:44+0000
2022-07-27T06:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065225085_0:254:3073:1982_1920x0_80_0_0_c00e9f4cddd3670138c0d2a4438093c8.jpg
وأوضح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك" أنهم يقصدون مقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية والمشاركة في استفتاء الانضمام إلى روسيا.وتحرر جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس من اعتداءات قوات كييف.وغادر بعض السكان مقاطعة زابوروجيه قبل بدء العملية الخاصة الروسية وهم يعودون الآن. وبالإضافة إليهم يأتي الكثيرون من سكان مدينة زابوروجيه مركز المقاطعة، التي لا تزال خاضغة لسيطرة كييف، إلى مناطق محررة.ويتوقع أن تشهد مقاطعة زابوروجيه استفتاء الانضمام إلى روسيا في بداية سبتمبر/أيلول المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1065225085_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_587ba5510b5384972940d22112b85831.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
المزيد من الأوكرانيين يقصدون مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية
06:44 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول في السلطة المحلية تسارع وتيرة عودة الناس إلى ديارهم في مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه.
وأوضح
فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك" أنهم يقصدون مقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية والمشاركة في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
وتحرر جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس من اعتداءات قوات كييف.
وغادر بعض السكان مقاطعة زابوروجيه قبل بدء العملية الخاصة الروسية وهم يعودون الآن. وبالإضافة إليهم يأتي الكثيرون من سكان مدينة زابوروجيه مركز المقاطعة، التي لا تزال خاضغة لسيطرة كييف، إلى مناطق محررة.
ويتوقع أن تشهد مقاطعة زابوروجيه استفتاء الانضمام إلى روسيا في بداية سبتمبر/أيلول المقبل.