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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220727/المزيد-من-الأوكرانيين-يقصدون-مناطق-محررة-بمقاطعة-زابوروجيه-للحصول-على-بطاقة-الهوية-الروسية-1065620534.html
المزيد من الأوكرانيين يقصدون مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية
المزيد من الأوكرانيين يقصدون مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية
أعلن مسؤول في السلطة المحلية تسارع وتيرة عودة الناس إلى ديارهم في مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:44+0000
2022-07-27T06:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك" أنهم يقصدون مقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية والمشاركة في استفتاء الانضمام إلى روسيا.وتحرر جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس من اعتداءات قوات كييف.وغادر بعض السكان مقاطعة زابوروجيه قبل بدء العملية الخاصة الروسية وهم يعودون الآن. وبالإضافة إليهم يأتي الكثيرون من سكان مدينة زابوروجيه مركز المقاطعة، التي لا تزال خاضغة لسيطرة كييف، إلى مناطق محررة.ويتوقع أن تشهد مقاطعة زابوروجيه استفتاء الانضمام إلى روسيا في بداية سبتمبر/أيلول المقبل.
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أخبار أوكرانيا

المزيد من الأوكرانيين يقصدون مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية

06:44 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورالحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أعلن مسؤول في السلطة المحلية تسارع وتيرة عودة الناس إلى ديارهم في مناطق محررة بمقاطعة زابوروجيه.
وأوضح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك" أنهم يقصدون مقاطعة زابوروجيه للحصول على بطاقة الهوية الروسية والمشاركة في استفتاء الانضمام إلى روسيا.
وتحرر جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية التي كانت قد بدأت عمليتها الخاصة الهادفة إلى حماية الناس من اعتداءات قوات كييف.
وغادر بعض السكان مقاطعة زابوروجيه قبل بدء العملية الخاصة الروسية وهم يعودون الآن. وبالإضافة إليهم يأتي الكثيرون من سكان مدينة زابوروجيه مركز المقاطعة، التي لا تزال خاضغة لسيطرة كييف، إلى مناطق محررة.
ويتوقع أن تشهد مقاطعة زابوروجيه استفتاء الانضمام إلى روسيا في بداية سبتمبر/أيلول المقبل.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
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