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https://arabic.sputniknews.com/20220727/المصالحة-الروسي-جبهة-النصرة-الإرهابية-قصفت-إدلب-السورية-7-مرات-اليوم-الماضي-1065618919.html
المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت إدلب السورية 7 مرات اليوم الماضي
المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت إدلب السورية 7 مرات اليوم الماضي
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية سبع مرات خلال الـ 24... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T04:36+0000
2022-07-27T04:36+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إحاطة صحفية: "تم تسجيل سبع هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "أربعة هجمات في محافظة حلب، واثنان في إدلب، وواحد في حماة".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: "جبهة النصرة" الإرهابية قصفت إدلب السورية 7 مرات اليوم الماضي

04:36 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية سبع مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في إحاطة صحفية: "تم تسجيل سبع هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف: "أربعة هجمات في محافظة حلب، واثنان في إدلب، وواحد في حماة".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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