https://arabic.sputniknews.com/20220727/الولايات-المتحدة-وسويسرا-ترفضان-إصدار-تأشيرات-للمندوبين-الروس-إلى-الأمم-المتحدة-1065618402.html
الولايات المتحدة وسويسرا ترفضان إصدار تأشيرات للمندوبين الروس إلى الأمم المتحدة
الولايات المتحدة وسويسرا ترفضان إصدار تأشيرات للمندوبين الروس إلى الأمم المتحدة
قالت ممثلة روسيا إيرينا تيازلوفا، متحدثة في اجتماع لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية المعني بأمن المعلومات الدولي، إن التأشيرات للمندوبين الروس الذين... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T01:06+0000
2022-07-27T01:06+0000
2022-07-27T01:06+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت تيازلوفا: "من وجهة نظر ضمان العمل الفعال لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية، فإن المشاركة الكاملة للدول في عملية التفاوض لها أهمية قصوى".وأضافت: "نلفت الانتباه إلى الفشل في الوفاء بالالتزامات باستضافة وكالات الأمم المتحدة ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، ولكن أيضا من قبل سويسرا"، لافتة إلى إن هذا [الأمر] غير مقبول.وفي وقت سابق، لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرة لأندريه كروتسكيخ، مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، الذي كان من المفترض أن يرأس الوفد الروسي في دورة فريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية المعني بأمن المعلومات الدولي. تعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة منذ يوم الاثنين.
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الأخبار
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة وسويسرا ترفضان إصدار تأشيرات للمندوبين الروس إلى الأمم المتحدة
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قالت ممثلة روسيا إيرينا تيازلوفا، متحدثة في اجتماع لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية المعني بأمن المعلومات الدولي، إن التأشيرات للمندوبين الروس الذين يعتزمون المشاركة في عمل هيئات الأمم المتحدة لا تصدرها الولايات المتحدة وكذلك سويسرا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقالت تيازلوفا: "من وجهة نظر ضمان العمل الفعال لفريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية، فإن المشاركة الكاملة للدول في عملية التفاوض لها أهمية قصوى".
وأضافت: "نلفت الانتباه إلى الفشل في الوفاء بالالتزامات باستضافة وكالات الأمم المتحدة ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، ولكن أيضا من قبل سويسرا"، لافتة إلى إن هذا [الأمر] غير مقبول.
وفي وقت سابق، لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرة
لأندريه كروتسكيخ، مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، الذي كان من المفترض أن يرأس الوفد الروسي في دورة فريق الأمم المتحدة العامل المفتوح العضوية المعني بأمن المعلومات الدولي. تعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة منذ يوم الاثنين.