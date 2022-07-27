https://arabic.sputniknews.com/20220727/بايرن-ميونيخ-يكشف-لأول-مرة-سبب-عدم-ضم-كريستيانو-رونالدو-1065638653.html
بايرن ميونيخ يكشف لأول مرة سبب عدم ضم كريستيانو رونالدو
بايرن ميونيخ يكشف لأول مرة سبب عدم ضم كريستيانو رونالدو
كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، لأول مرة، سبب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:14+0000
2022-07-27T11:14+0000
2022-07-27T11:14+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
نادي بايرن ميونخ
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وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر كان، في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية، "ناقشنا الموضوع داخليا، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصيا، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".وأضاف أن "فريقه توصل إلى خلاصة أنه برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي. رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماما عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه يونايتد، لإجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.وكشفت وسائل إعلام بريطانية، الأحد الماضي، عن "آخر التطورات الخاصة باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وأزمته مع مانشستر يونايتد،، حيث لا يريد اللاعب البقاء مع الشياطين في الموسم المقبل.وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "مانشستر يونايتد مستعد تماما للسماح للنجم كريستيانو رونالدو بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة، حيث طلب النادي أيضا من اللاعب البرتغالي تمديد عقده لمدة عام واحد والعودة في الصيف المقبل، من أجل السماح له بالرحيل.وأضافت الصحيفة أن "رونالدو طلب من مسؤولي مانشستر يونايتد السماح برحيله هذا الصيف، في حال تلقي العرض المناسب، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".وسيبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من "موسم كارثي" بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبحسب مراقبين، يعد هذا الموسم المخيب للآمال سببا وراء رغبة رونالدو في الانتقال.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يوافق-على-رحيل-كريستيانو-رونالدو-معارا-على-أن-يعود-موسم-2024-1065504984.html
https://arabic.sputniknews.com/20220714/إعلام-عرض-سعودي-لرونالدو-بقيمة-250-مليون-يورو-1065043697.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, نادي بايرن ميونخ
بايرن ميونيخ يكشف لأول مرة سبب عدم ضم كريستيانو رونالدو
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كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، لأول مرة، سبب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي.
وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر كان، في تصريحات مع صحيفة
"بيلد" الألمانية، "ناقشنا الموضوع داخليا، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصيا، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب".
وأضاف أن "فريقه توصل إلى خلاصة أنه برغم التقدير لرونالدو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي. رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماما عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته".
وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه يونايتد، لإجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر"، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.
وكشفت وسائل إعلام بريطانية، الأحد الماضي، عن "آخر التطورات الخاصة باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وأزمته مع مانشستر يونايتد،، حيث لا يريد اللاعب البقاء مع الشياطين في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة
"ميرور" البريطانية، إن "مانشستر يونايتد مستعد تماما للسماح للنجم كريستيانو رونالدو بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة، حيث طلب النادي أيضا من اللاعب البرتغالي تمديد عقده لمدة عام واحد والعودة في الصيف المقبل، من أجل السماح له بالرحيل.
وأضافت الصحيفة أن "رونالدو طلب من مسؤولي مانشستر يونايتد السماح برحيله هذا الصيف
، في حال تلقي العرض المناسب، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".
وسيبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من "موسم كارثي" بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبحسب مراقبين، يعد هذا الموسم المخيب للآمال سببا وراء رغبة رونالدو في الانتقال.