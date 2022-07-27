https://arabic.sputniknews.com/20220727/برأيك،-هل-تنجح-الإمارات-في-استئناف-مفوضات-سد-النهضة-والتوصل-إلى-تسوية-الأزمة-1065650777.html
برأيك، هل تنجح الإمارات في استئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى تسوية الأزمة؟
برأيك، هل تنجح الإمارات في استئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى تسوية الأزمة؟
27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:14+0000
2022-07-27T14:14+0000
2022-07-27T14:14+0000
استطلاعات الرأي
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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أخبار سد النهضة الإثيوبي
2022
الأخبار
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استطلاعات الرأي, опросы, أخبار سد النهضة الإثيوبي
برأيك، هل تنجح الإمارات في استئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى تسوية الأزمة؟
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID