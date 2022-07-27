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https://arabic.sputniknews.com/20220727/برأيك،-هل-تنجح-الإمارات-في-استئناف-مفوضات-سد-النهضة-والتوصل-إلى-تسوية-الأزمة-1065650777.html
برأيك، هل تنجح الإمارات في استئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى تسوية الأزمة؟
برأيك، هل تنجح الإمارات في استئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى تسوية الأزمة؟
27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:14+0000
2022-07-27T14:14+0000
استطلاعات الرأي
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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استطلاعات الرأي, опросы, أخبار سد النهضة الإثيوبي

برأيك، هل تنجح الإمارات في استئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل إلى تسوية الأزمة؟

14:14 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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