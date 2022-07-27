https://arabic.sputniknews.com/20220727/برلين-تؤكد-أنه-لا-شيء-يمنع-توريد-توربينات-سيمنز-لروسيا-فما-سبب-التأخير؟-1065647705.html

برلين تؤكد أنه لا شيء يمنع توريد توربينات سيمنز لروسيا... فما سبب التأخير؟

برلين تؤكد أنه لا شيء يمنع توريد توربينات سيمنز لروسيا... فما سبب التأخير؟

قال نائب الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني كريستيان هوفمان، إن برلين لا ترى أي عقبات أمام توريد توربينات سيمنز لـ"نورد ستريم 1"، معتبرا "تصرفات روسيا لعبة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:49+0000

2022-07-27T13:49+0000

2022-07-27T13:49+0000

روسيا

اقتصاد

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واعتبر نائب الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني أن انخفاض الإمدادات هو بسبب عدم الوفاء بالعقود.وأضاف: "أحيطت الحكومة علما بالانخفاض في الإمدادات من قبل شركة غازبروم، وتراقب الوضع عن كثب. لا يتم الوفاء بعقود التوريد في الوقت الحالي".وتابع: "لا نرى أي أسباب فنية لذلك. التوربينات هنا، وقد تم إصلاحها، وقد وافق شركاؤنا الكنديون على توريد التوربينات، ونحن ممتنون لهم على ذلك. لا شيء يمنع توريد التوربينات، من وجهة نظرنا. ما نراه هو صراع سياسي، ونحن لسنا معجبين بهذا".وختم هوفمان: "لا يتم احترام عقود التوريد في الوقت الحالي، لا نرى كما كان من قبل، أسبابا فنية لذلك".وقال فيتالي ماركيلوف، نائب رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الأربعاء، إن غازبروم لم يكن لديها مشاكل في استلام توربينات سيمنز لخط أنابيب "نورد ستريم" الخاضعة للصيانة قبل العقوبات، لكن الأمر مختلف هذه المرة.وقال ماركيلوف لقناة "روسيا 24": "الوضع اليوم مختلف تمامًا. بالعودة إلى مايو، توقعنا استلام توربين واحد تم إصلاحه من شركة سيمنز. لكن حتى الآن، لم نستلم هذا التوربين".وفقا لبيانات نشرتها شركة "نورد ستريم إي جي" المشغلة لمشروع "التيار الشمالي - 1"، والشركة المشغلة لشبكة نقل الغاز "كاسكاد" الألمانية، فإن الضخ استقر على مستوى 40 بالمئة تقريبا من طاقته؛ كما هو كان عليه، في منتصف حزيران/يونيو.في 21 تموز/يوليو الجاري، استأنف خط أنابيب "التيار الشمالي - 1"، وهو الطريق الرئيسي لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، عملياته بعد دورة الصيانة الفنية المجدولة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر المسار بدلا من 60 مليون متر مكعب، وأشار إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم إرسال "توربين" آخر لإجراء عملية صيانة.و شددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات التوريد، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.في أوروبا، من فترة إلى أخرى يعلنون أن مشاكل التوربينات لا يمكن أن تكون السبب الحقيقي لانخفاض تدفق الغاز.من جانبها شددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات التوريد يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز من تصنيع شركة "سيمنز". فضلا عن ذلك، أعلنت كندا فقط في 10 تموز/يوليو عن سماحها بإخراج أحد الضاغطات من البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/برلين-انخفاض-تدفق-الغاز-إلى-ألمانيا-عبر-نورد-ستريم-إلى-195--1065641446.html

https://arabic.sputniknews.com/20220722/سيمنز-نريد-تسليم-توربين-التيار-الشمالي-لروسيا-في-أقرب-وقت-لكن-هذا-ليس-من-اختصاصنا-فقط-1065442127.html

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