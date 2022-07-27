https://arabic.sputniknews.com/20220727/بوريل-يحسد-لافروف-ينال-من-اهتمام-الإعلام-أكثر-مما-أنال-1065632742.html
بوريل يحسد لافروف: ينال من اهتمام الإعلام أكثر مما أنال
بوريل يحسد لافروف: ينال من اهتمام الإعلام أكثر مما أنال
عبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عدم رضاه لضآلة اهتمام الإعلام الغربي بشخصيته. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:27+0000
2022-07-27T10:27+0000
2022-07-27T10:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
ففي ظنه أن أجهزة الإعلام توليه اهتماما يبدو ضئيلا مقارنة باهتمامها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال بوريل للمحطة الإذاعية "كادينا سير":وأشار بوريل إلى وجود نزعة نحو "سماع العدو"، ودعا إلى مضاعفة الجهود المبذولة لمنع انتشار معلومات صادرة عن روسيا.وقد حظر الغرب عمل وسائل إعلام روسية في بلدانه حتى لا تصل معلوماتها الصحيحة إلى سكان البلدان الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/لافروف-روسيا-وإثيوبيا-على-استعداد-لتنفيذ-خطط-جديدة-للتعاون-العسكري-التقني-1065627252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوريل يحسد لافروف: ينال من اهتمام الإعلام أكثر مما أنال
10:27 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
عبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عدم رضاه لضآلة اهتمام الإعلام الغربي بشخصيته.
ففي ظنه أن أجهزة الإعلام توليه اهتماما يبدو ضئيلا مقارنة باهتمامها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال
بوريل للمحطة الإذاعية "كادينا سير":
يذهب لافروف إلى أفريقيا ليحاول إقناع الأفارقة بأن العقوبات الغربية هي سبب كل ما يجري... فتردد الصحافة الغربية هذا. وإنا أذهب إلى أفريقيا لأقول إن العكس هو الصحيح وإن العقوبات لا ذنب لها، فلا يتلقف أحد هذا.
وأشار بوريل إلى وجود نزعة نحو "سماع العدو"، ودعا إلى مضاعفة الجهود المبذولة لمنع انتشار معلومات صادرة عن روسيا.
وقد حظر الغرب عمل وسائل إعلام روسية في بلدانه حتى لا تصل معلوماتها الصحيحة إلى سكان البلدان الغربية.