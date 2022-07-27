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https://arabic.sputniknews.com/20220727/بوريل-يشتكي-من-أنه-أقل-شعبية-من-لافروف-في-الصحافة-الغربية-1065635082.html
بوريل يشتكي من أنه أقل شعبية من لافروف في الصحافة الغربية
بوريل يشتكي من أنه أقل شعبية من لافروف في الصحافة الغربية
عبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عدم رضاه لضآلة اهتمام الإعلام الغربي بشخصيته. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:51+0000
2022-07-27T10:51+0000
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ووفق اعتقاده، فإن وسائل الإعلام لا توليه "الاهتمام الكافي" إذا ما قورن اهتمامها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وقال بوريل للمحطة الإذاعية "كادينا سير":
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بوريل يشتكي من أنه أقل شعبية من لافروف في الصحافة الغربية

10:51 GMT 27.07.2022
© Sputnikبوريل يشتكي من أنه أقل شعبية من لافروف في الصحافة الغربية
بوريل يشتكي من أنه أقل شعبية من لافروف في الصحافة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik
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عبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عدم رضاه لضآلة اهتمام الإعلام الغربي بشخصيته.
ووفق اعتقاده، فإن وسائل الإعلام لا توليه "الاهتمام الكافي" إذا ما قورن اهتمامها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال بوريل للمحطة الإذاعية "كادينا سير":

يذهب لافروف إلى أفريقيا ليحاول إقناع الأفارقة بأن العقوبات الغربية هي سبب كل ما يجري... فتردد الصحافة الغربية هذا. وأذهب إلى أفريقيا لأقول إن العكس هو الصحيح وإن العقوبات لا ذنب لها، فلا يتلقف أحد هذا.

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