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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220727/بوشيلين-حان-الوقت-قد-لتحرير-المدن-الروسية-ككييف-وأوديسا-وخاركوف-1065650474.html
بوشيلين: حان الوقت "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف
بوشيلين: حان الوقت "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:06+0000
2022-07-27T14:14+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وكتب بوشيلين عبر قناته على تليغرام: "حان الوقت لتحرير المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي: كييف، تشيرنيهيف، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، زابوريزجيه، لوتسك، الوقت حقا قد حان لتحريرها".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-ينفي-تواصل-بريطانيا-والمغرب-مع-الجهات-الرسمية-بشأن-مواطنيهم-المرتزقة-1065030738.html
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روسيا

بوشيلين: حان الوقت "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف

14:06 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان "لتحرير المدن الروسية" ككييف وأوديسا وخاركوف.
وكتب بوشيلين عبر قناته على تليغرام: "حان الوقت لتحرير المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي: كييف، تشيرنيهيف، بولتافا، أوديسا، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، زابوريزجيه، لوتسك، الوقت حقا قد حان لتحريرها".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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